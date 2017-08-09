Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна»

Директором российского представительства Nokia по работе с «Мегафоном» стал Игорь Парфенов. Он много лет проработал в самом «Мегафоне», а затем несколько лет был техническим директором «Билайна».

Nokia доверила «Мегафон» его бывшему топ-менеджеру

Известный на российском телекоммуникационном рынке топ-менеджер Игорь Парфенов теперь работает в представительстве производителя оборудования связи Nokia. На совместной пресс-конференции «Мегафона», Nokia и Qualcomm он был представлен директором по работе с «Мегафоном».

Ветеран «Мегафона»

Парфенов много лет проработал в самом «Мегафоне». Он пришел в компанию в 2000 г. Сначала Парфенов был техническим директором «Соник Дуо» - столичной «дочки» «Мегафона». В 2004 г. он возглавил «Соник Дуо» и проработал в этой должности до 2011 г.

Затем он стал техническим директором всего «Мегафона». В 2012 г. Парфенов ушел к конкурирующему оператору «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), где также стал техническим директором.

Где был Парфенов последние годы

Парфенов пояснил CNews, что он покинул «Вымпелком» еще несколько лет назад, но сотрудничество с компанией он продолжил: по приглашению прежнего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, он стал внешним консультантом «Национальной башенной компании», которую выделяли из «Вымпелкома» для управления сотовыми башнями.

Бывший топ-менеджер «Мегафона» и «Вымпелкома» стал

директором российского представительства Nokia по работе с «Мегафоном»

Затем Парфенов некоторое время проработал в виртуальном сотовом операторе EZ Mobile. Теперь же бывший топ-менеджер «Вымпелкома» и «Мегафона» работает в представительстве Nokia. Его переход на новую должность состоялся «пару недель назад».

Кто еще из «Мегафона» ушел к вендорам

Переход Парфенова в Nokia - не первый случай, когда топ-менеджер сотового оператора переходит на работу к производителям телекоммуникационого оборудования. Так, в 2015 г. старшим вице-президентом китайского ZTE по России стал Тигран Погосян, который ранее был директором по спецпроектам «Мегафона».

«Позиции вендоров понятны: они хотят с помощью бывших топ-менеджеров операторов продавать им оборудование, - говорит директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Другое дело, что личные связи - это лишь 10% успеха для вендоров. Главное, на мой взгляд, при соревновании вендоров за операторов - это возможность предоставить покупателю своего оборудования кредитное плечо».

Напомним, нынешняя Nokia - преемник совместного финско-немецкого предприятия Nokia Siemens. В 2015 г. Nokia поглотила другого производителя телекоммуникационного оборудования - Alcatel-Lucent, который был создан ранее путем слияния французской Alcatel и американской Lucent.