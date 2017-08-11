Главной проблемой цифровой трансформации назвали корпоративную культуру

Цифровая трансформация бизнеса будет успешной только в том случае, если в процесс вовлечены все сотрудники, а в компании укоренится цифровая культура, говорится в международном исследовании, проведенном консалтинговой компанией Capgemini в Европе и США. При этом шестеро респондентов из десяти назвали корпоративную культуру основным препятствием на пути цифровых преобразований.

Трудности перехода

Исследование «Проблема цифровой культуры: ликвидация пробела между сотрудниками и руководителями», в котором приняло участие 340 европейских и американских компаний из пяти отраслей экономики, демонстрирует огромное различие в понимании целей цифровой трансформации руководителями и их подчиненными. Примечательно, что 40% руководителей считают, что в их компаниях уже существует цифровая культура, но с ними согласно всего 27% подчиненных.

62% респондентов назвали корпоративную культуру главным препятствием на пути цифровой трансформации. Этот показатель увеличился в сравнении с предыдущим исследованием – 55% опрошенных считали так же в 2011 г. Среди других факторов, затрудняющий процесс преобразований, участники исследования выделили: архаичные ИТ-системы и приложения (48%), нехватку цифровых навыков (43%) и отсутствие четкого видения у руководства (38%).

Серьезным препятствием становится также отсутствие полноценных коммуникаций между разными организационными структурами предприятия. Нередко, руководители ошибочно полагают, что связь налажена, однако в реальности сотрудники недовольны излишней бюрократизацией и невозможностью напрямую донести свое мнение руководству. В итоге, сотрудники отстранены от принятия решений и не до конца понимают причины и цели цифровой трансформации, а значит, не могут полноценно исполнять свои обязанности. Таким образом, заключают авторы исследования, эффективная цифровая трансформация возможна только на тех предприятиях, где руководители заняты созданием высокой цифровой культуры, снижают барьеры для общения между всеми подразделениями и налаживают двустороннюю связь между низшими и высшими звеньями.

Обучение и объяснение

Основа успешной цифровой трансформации – понимание ее целей всеми сотрудниками, от рядовых исполнителей до высшего руководства. Добиться этого можно за счет тщательной внутренней работы по информированию всех сотрудников, а также изучению их уровня цифровой культуры.

Для того, чтобы все сотрудники понимали цели цифровой трансформации, необходимо проводить работу по информированию и обучению персонала

В некоторых случаях для успешного проведения цифровой трансформации необходимо внеплановое повышение квалификации сотрудников, прохождение соответствующих курсов и тренингов. Инвестиции в дополнительное образование в будущем могут упросить переход к инновациям и сформировать новую цифровую культуру предприятия, когда работник самостоятельно принимает решения и отвечает за них.

Сергей Архипенков, директор департамента комплексных архитектурных решений RedSys, полагает, что одна из стратегических целей цифровой трансформации – сокращение времени на принятие управленческих решений с нескольких дней до нескольких минут. Эта задача заставляет организации пересмотреть свои бизнес-процессы и исключить из них лишние бюрократические звенья, сделать структуру организации более плоской. Все это неизбежно потребует культурной трансформации на всех уровнях организации – от руководителей до рядовых исполнителей.

«Руководителям придется отказаться от тотального контроля и делегировать большую часть своих полномочий на уровень самоуправляемых команд. Рядовым исполнителям – избавиться от психологии наемного работника и стать партнерами для бизнеса, – говорит Сергей Архипенков. – Это означает занимать активную позицию, принимать на себя ответственность и риски, проявлять инициативу, делать максимум на пределе возможностей ради общей цели организации. Отношения между сотрудниками организации должны строиться на основе компетентности, доверия, наставничества, помощи и поддержки. Без вовлеченности в процесс всех сотрудников организации никакой цифровой трансформации не получится».

