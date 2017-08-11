Microsoft создаст профессиональную Windows 10 для рабочих станций

Корпорация Microsoft подтвердила слухи о создании редакции новой операционной системы Windows 10 специально для рабочих станций. Она будет отличаться от обычной версии и рассчитана на тех, кому важна сохранность больших объемов данных и быстрая их обработка.

Microsoft официально анонсировала ОС для рабочих станций

Владельцев высокопроизводительных рабочих станций с оборудованием серверного класса ждет специальная версия OC Windows 10 Pro for Workstations. Ее официальное анонсирование подтвердило циркулировавшие на протяжении всего лета слухи. В компании отмечают, что эта редакция операционной системы подойдет тем пользователям, которые предпочитают большое количество логических ядер и значительный объём оперативной памяти.

В Windows 10 Pro for Workstations повышена надежность хранения данных за счет активированной по умолчанию файловой системы ReFS (Resilient File System). Она была оптимизирована для работы с большими объемами данных. Кроме того, в ОС добавлена поддержка модулей памяти NVDIMM-N. Они помогут сохранять данные в случае внезапного выхода из строя или отключения всей рабочей станции. Помимо этого, в новой ОС будет реализован компонент SMB Direct. Он повышает производительность сети без дополнительной нагрузки на процессор благодаря использованию сетевых адаптеров с функцией удаленного доступа к памяти RDMA (Remote Direct Memory Access).

Утекший на публику в июне слайд, посвященный Windows 10 для рабочих станций

В компании объявили, что ОС обладает расширенной поддержкой серверных процессоров, например, Intel Xeon и AMD Opteron, в количестве до 4 CPU. Объем оперативной памяти может достигать 6 ТБ. Сообщается, что Windows 10 Pro для рабочих станций будет доступна уже осенью.

Windows 10 сменит окрас

В августе 2017 г. стали известны некоторые подробности готовящейся к релизу Windows 10. В новой инсайдерской сборке, например, обновлены цвета консоли Windows Console. Помимо общего изменения цветовой гаммы, разработчики сделали ярче традиционный синий цвет, что облегчит жизнь владельцам современных высококонтрастных дисплеев.

Кроме того, в Windows 10 появится функция Eye Control, которая поможет пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером. Одни функции из набора Eye Control заменят мышь, другие — клавиатуру. Новый способ распознавания позволит быстро вводить текст движениями глаз: пользователь, глядя на виртуальную клавиатуру, задерживает взгляд на первой букве слова, а затем может быстро провести глазами по всем следующим символам.

Параллельно стало известно о разработке новой таинственной ОС для смартфонов, которая придет на замену выпущенной в 2015 г. Windows 10 Mobile. Эта мобильная платформа уже изолирована от всего остального семейства Windows 10. Новую операционную систему современные Windows-смартфоны поддерживать не будут.