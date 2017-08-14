Кризис отступает. Россияне перестают экономить на покупке электроники

Российский потребитель за последние месяцы приготовился меньше экономить на покупке электроники и телефонов, но больше — на услугах связи. Связь относится к тем категориям, где экономящих традиционно немного, а рост их количества наблюдается впервые.

Стратегии экономии

За последние три месяца россияне стали меньше экономить на покупке бытовой техники, электроники и телефонов. В I кв. 2017 г. отказаться от этих товаров в случае финансовых трудностей были готовы 30% населения страны. Во II кв. 2017 г. к таким мерам экономии согласны прибегнуть всего 26% опрошенных граждан.

Это чрезвычайно положительная динамика, если сравнивать рассматриваемый сегмент с другими товарами и услугами. К таким выводам пришли аналитики Международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, опубликовавшие результаты исследования стратегий экономии, популярных у отечественного потребителя.

Одновременно с указанной тенденцией заметно выросла доля россиян, которые готовы в случае возникновения материальных затруднений экономить на услугах связи. Если в I кв. 2017 г. таковых насчитывалось всего 6% населения, то во II кв. 2017 г. показатель увеличился до 9%.

Что еще готовы покупать россияне

За прошедшие три месяца многие россияне пришли к выводу, что не будут отказываться от покупок мебели, товаров для дома и дачи: в предыдущем квартале на этом собирались экономить 41% граждан, теперь же только 34%. Часть потребителей решила не лишать себя спорта — доля экономящих снизилась с 29% до 20%. Экономят на ремонте и обслуживании автомобиля всего 17% граждан, в предыдущем квартале таковых было 22%.

Динамика стратегий экономии россиян в первом полугодии 2017 года

Есть и такие товары, от которых россияне все охотнее отказываются в стесненных обстоятельствах. Три месяца назад всего 35% респондентов согласились бы отказаться от путешествий, теперь это сделал бы 41% опрошенных. На хобби в предыдущем квартале не желали тратиться 28% населения, сейчас показатель равен 30%. На бензине и транспортных расходах экономили 9% граждан, теперь таковых 12%. Урезать траты на питание были согласны 4% опрошенных, сейчас их уже 7%. На коммунальных услугах экономили 3% населения, за квартал показатель вырос до 6%.

По словам Александра Демидова, генерального директор GfK Rus, впервые усилилась готовность граждан экономить в так называемых «неэластичных» категориях. К ним относятся расходы на мобильную связь, транспорт, товары повседневного спроса и коммунальные услуги. Обычно доля экономящих в этих сегментах низкая, как и динамика.

По словам Демидова, «решения, которые помогут россиянам экономить на связи, транспорте, коммунальных услугах и при покупке продуктов питания, будут в выигрыше от текущих потребительских трендов».

Методика исследования

В ходе исследования стратегий экономии россиян компанией GfK было опрошено более 2100 респондентов в возрасте старше 16 лет. Изучение стратегий экономии проходит на базе Всероссийского омнибусного исследования, которое включает в себя данные начиная с 1996 г.

По итогам первых двух кварталов 2017 г. выяснилось, что россияне даже в стесненных обстоятельствах не намерены лишать себя лекарств и медицинских услуг, продуктов питания, коммунальных услуг и связи. Отказаться от какого-либо из этих товаров готово менее 10% населения. Менее 15% граждан могли бы сэкономить на товарах для детей и домашних животных, образовании, транспорте и выплатах по кредитам.

В то же время более 40% респондентов предпочтут не тратить средства на ювелирные украшения, путешествия, бары и рестораны. Более 30% считают, что следует экономить на покупке автомобиля и недвижимости, посещении салонов красоты, ремонте жилья и строительстве, мебели, товарах для дома и развлечениях.