«Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками

Основные работы по трехлетнему обеспечению «Почты России» ЦОДами станут осуществлять «Ай-теко» и ее «дочка» «Сервионика». Победивший с ними в консорциуме на конкурсе «Ростелеком» самоустранился. Какую сумму он изначально получил от «Почты» и какую оставил за собой — не известно.

«Ростелеком» передал дела коллегам

«Ростелеком» не станет самостоятельно исполнять, взятые на себя обязательства перед «Почтой России» по предоставлению ей серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов для ее инфорисистем. Это следует из опубликованного оператором тендера в формате закупки у единственно возможного поставщика, которым определена «Сервионика» с суммой контракта в 786,8 млн руб.

Напомним, в феврале 2017 г. «Ростелеком», «Сервионика» и ее материнская компания «Ай-теко» коллективно стали победителям тематического конкурса «Почты», которая отдала им трехлетний контракт на обеспечение ее ЦОДами на 2,62 млрд руб. Конкуренцию лидерам тогда пытались составить ФГБУ НИИ «Восход» и «Онланта».

Как сообщила CNews представительница «Ростелекома» Инна Губарева, этот общий 2,6-миллиардный договор «Почты» был заключен со всеми тремя компаниями-победителями. Из этого можно заключить, что сейчас «Ростелеком» не просто оформляет с «Сервионикой» контракт на и так доставшиеся ей работы/деньги (так могло быть, если бы контракт «Почты» был целиком оформлен только на оператора), а перечисляет ей часть средств, а значит и формально передает часть работ, которые изначально были отданы ему лично.

«Ростелеком» перепоручил предоставление ЦОДов для «Почты» коллегам по консорциуму

Какие-либо иные разъяснения по сделке в «Ростелекоме» сообщить CNews отказались. «Все работы по консорциуму распределены в соответствии с соглашением о совместном участии в закупке, при этом предмет соглашения, роли участников и структура сделки не разглашаются», — заявила Губарева.

На момент публикации материала в «Ай-теко» (головная по отношению к «Сервионике» компания) также не смогли дать CNews разъяснения относительно того, как именно теперь распределится фронт работ по проекту между тремя исполнителями контракта.

Что именно получит заказчик

Беглое сравнение проектов договоров по базовому тендеру «Почты» и новому контракту «Ростелекома» с «Сервионикой» не позволило CNews выявить между ними принципиальные различия.

По условиям договоров, аренда ресурсов ЦОДов будет продолжаться 36 месяцев. Один из предоставленных «Почте» дата-центров должен находиться внутри Москвы, а другой — за пределами Подмосковья.

Подрядчику необходимо будет на базе своих ресурсов организовать программно-аппаратный комплекс (ПАК), основной целью которого станет развитие, обеспечение функционирования и резервирование информационных систем «Почты».

ПАК должен будет взаимодействовать с действующей ИТ-инфраструктурой «Почты», расположенной в ее Главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) в Москве, а также с интернетом и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).