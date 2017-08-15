В США рухнул спрос на иностранных программистов

Опасаясь новых мер против трудовых мигрантов со стороны президента США, американские компании стали набирать в свой штат меньше иностранных программистов. В свою очередь, программисты сами задумались о переезде в Канаду и другие страны.

Сокращение набора

Компании Кремниевой долины сократили количество иностранцев среди специалистов, которых они принимают на работу, сообщает Financial Times. Причиной стало опасение, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) может запретить иностранным программистам въезд в страну или каким-то другим образом сделать невозможным их трудоустройство в США.

В I кв. 2017 г. количество запросов американских работодателей на собеседование с иностранными ИТ-специалистами сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во II кв. 2017 г. годовой спад составил 37%. Данные предоставила рекрутинговая платформа Hired, собравшая информацию от 10 тыс. компаний. Платформа позволяет работодателям запрашивать интервью у кандидатов из базы данных, а не наоборот.

В Великобритании аналогичная ситуация сложилась в связи с выходом страны из состава Евросоюза. Британские ИТ-компании стали обращаться к иностранным соискателям на 30% реже.

Реакция соискателей

В свою очередь, иностранные программисты тоже стали менее охотно трудоустраиваться в американские ИТ-корпорации. Уже в IV кв. 2016 г. они давали согласие пройти собеседование на 4% реже, чем в III кв. того же года. Hired связывает это с победой Трампа на президентских выборах, прошедших 8 ноября 2016 г.

В офисах американских ИТ-компаний становится меньше иностранных программистов

Опросив более 300 ИТ-специалистов, аналитики Hired обнаружили, что 40% из них после президентских выборов задумываются о переезде в другую страну. Треть из них рассматривают возможность работать в Канаде, далее по популярности следуют Германия, страны Азии и Австралия. Около 43% респондентов отметили, что выход Великобритании из состава Евросоюза сделал ее менее привлекательным местом проживания.

Что делать компаниям

По словам главы Hired Мехула Патела (Mehul Patel), работодатели Кремниевой долины находятся сейчас «в подвешенном состоянии», не зная, какой политики ожидать дальше от президента. Пока что все они — и маленькие стартапы, и огромные корпорации — расширяют набор работников. Каждая компания предлагает дополнительные вакансии и отсылает запросы большему числу кандидатов, ожидая дефицита кадров, вызванного оттоком иностранцев.

По словам Патела, в итоге ИТ-компаниям придется повысить зарплаты, часть работ перепоручить фрилансерам и начать привлекать больше американских работников, живущих за пределами непосредственно Кремниевой долины.

Виза H-1B

Опасения работодателей Кремниевой долины вызваны тем, что в апреле Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила новое руководство по выдаче рабочих виз H-1B, в котором ужесточила требования к соискателям визы. Теперь программисты, желающие работать в США по программе H-1B, должны доказывать, что они на самом деле программисты, причем одного диплома для этого мало, требуются другие документы. Также приходится доказывать, что будущая работа сложнее и нужнее, чем другие занятия в той же отрасли, и что за нее больше платят.

H-1B – это виза, по которой американские компании могут нанимать иностранных специалистов, в том числе программистов, на строк до шести лет. Ежегодная квота составляет 85 тыс. мест. Места распределяются в ходе лотереи, которую Трамп предлагал вообще отменить. Высшее образование для получения этой визы не обязательно, если есть опыт работы по специальности от 12 лет. Количество сотрудников компании, работающих по H-1B, не должно превышать 15%.

Программист может работать в США и по другой неиммиграционной визе, например, H-2B. Она выдается на один год, может быть продлена до трех лет. Ее неудобство заключается в том, что при оформлении требуется сертификат, подтверждающий, что на искомую должность не претендуют работники из США. Получение такого сертификата – процесс трудоемкий.