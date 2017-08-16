«Убийца MySQL» тайно выходит на биржу

Компания-разработчик СУБД MongoDB в конфиденциальном порядке подала документы на IPO. Акции компании начнут торговаться уже в этом году. MongoDB, работающую по модели NoSQL, считают преемником MySQL в сегменте webscale.

MongoDB собралась на IPO

Компания MongoDB, разработчик одноименной системы управления базами данных (СУБД), подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает ресурс TechCrunch. Компания уже подготовила форму S-1, само IPO должно состояться до конца 2017 г. Слухи о возможном IPO MongoDB ходят несколько лет. В мае Wall Street Journal писал, что компания нанимает для него специалистов по инвестициям.

В 2008 г. MongoDB получила $300 млн от нескольких крупных инвесторов, в том числе Sequoia Capital, Intel Capital и NEA. Два года назад, после последнего инвестиционного раунда, компания оценивалась в $1,6 млрд.

MongoDB воспользовалась правом конфиденциальной подачи бумаг на IPO, которое было введено в США в апреле 2012 г. с принятием закона «Об ускоренном запуске бизнес-стартапов» (JOBS Act). Согласно закону, стартапы могут выбрать возможность конфиденциально подать документы и дождаться презентации для инвесторов, чтобы раскрыть свои финансы. Это позволяет им не привлекать внимания к IPO почти до самого его проведения. Раньше такая опция была доступна только для крупного бизнеса, теперь ею могут пользоваться и стартапы.

Продукция MongoDB

Основным продуктом компании является документоориентированная СУБД MongoDB, созданная в 2009 г. СУБД построена по модели NoSQL и написана на С++. Другие примечательные черты — открытый код, отсутствие необходимости описывать схемы таблиц и использование документов типа JSON для обмена данными. Документы хранятся в формате BSON. Поскольку это не реляционная СУБД, в ней не предусмотрены такие понятия как транзакция и изоляция.

Компания-разработчик СУБД MongoDB подала документы на IPO

MongoDB поддерживает специфические запросы, объектами которых могут быть конкретные поля документов или функции JavaScript. Также СУБД поддерживает индексацию и способна работать с набором реплик. Присутствует возможность горизонтального масштабирования с распределением данных. MongoDB может работать как файловое хранилище, также возможна работа по модели распределенных вычислений MapReduce.

Перспективы и проблемы

Продукцию MongoDB используют такие компании как разработчик ПО Adobe, торговая площадка eBay и популярный сайт объявлений Craigslist. В 2012 г. компания договорилась с Microsoft об установке своей СУБД в облаке Microsoft Azure. Это обеспечило возможность запускать СУБД на виртуальных машинах Microsoft Azure.

Пользователи СУБД отмечают, что в сегменте небольших интернет-сервисов MongoDB заняла то место, которое ранее принадлежало реляционной СУБД MySQL, существующей с 1995 г. В настоящий момент ее развитием занимается компания Oracle, которая поглотила прежнего разработчика, компанию Sun Microsystems, в 2009 г. За год до этого Sun Microsystems выкупила изначального разработчика этой СУБД, шведскую компанию MySQL AB.

В декабре 2016 г. хакеры начали кампанию по взлому СУБД MongoDB с последующим удалением данных и требованием выкупа. Сначала это была единичная акция, исполненная хакером под псевдинимом Harak1r1. Однако в январе 2017 г. насчитывалось уже 27 тыс. СУБД, пострадавших от рук 12 хакерских группировок. Владельцы СУБД платили выкуп в размере от 0,2 до 1 биткоина, но это не гарантировало возврат данных. По данным исследователей кибербезопасности, всего в мире насчитывается около 99 тыс. уязвимых серверов MongoDB.