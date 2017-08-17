«Историческая» сделка: Google купила белорусский ИТ-стартап

Google купила белорусскую компанию AIMatter, разработавшую приложения для изменения фона и цвета волос на фотографиях. У стартапа есть своя платформа распознавания изображений с помощью нейросетей на мобильных устройствах. Инвестор проекта Юрий Мельничек заявил, что это первая подобная сделка в Белоруссии.

«Историческая» покупка

Google приобрела белорусский стартап AIMatter, создавший технологию распознавания изображений с помощью нейросетей на мобильных устройствах. Стартап сообщил об этом на своем сайте. Сумма сделки не разглашается. По данным ресурса Techcrunch, она готовилась как минимум с мая 2017 г. Белорусский портал Tut.by назвал сделку «исторической» для ИТ-отрасли Белоруссии.

По условиям сделки, приложение Fabby — основной продукт AIMatter, запущенный осенью 2016 г. — продолжит свое развитие. В настоящий момент приложение имеет более 2 млн скачиваний. Большинство сотрудников AIMatter продолжат работать уже в Google. У стартапа есть сотрудники в Минске, в области залива Сан-Фрациско и в Цюрихе. Главный офис AIMatter, основанного более года назад, находится в Белоруссии. Стартап входит в белорусскую особую экономическую зону «Парк высоких технологий».

Цель покупки

Fabby распознает изображение с помощью нейросети прямо на мобильном устройстве, благодаря чему может, например, поместить человека на фотографии на другой фон. Fabby Look дает возможность перекрасить волосы человека на фото в другой цвет. Разработчики утверждают, что это лишь демонстрация возможностей их платформы, и что у нее может быть множество других применений.

Пока непонятно, как Google собирается использовать технологии AIMatter, пишет Techcrunch. Возможно, что в своих социальных приложениях, причем не только ради роста аудитории, но и для освоения новых областей в рекламе. Популярность фотофильтров и их коммерческий успех были не раз доказаны соцсетями Snapchat и Facebook, а также множеством других компаний.

Инвесторы проекта

Проект Fabby получил около $2 млн инвестиций, в том числе от венчурного фонда Haxus Юрия Гурского, бывшего вице-президент Mail.ru. Фонд занимается финансированием стартапов, развивающих искусственный интеллект. В частности, он вложился в MSQRD — приложение, позволяющее добавить маску на фото, приобретенное в итоге Facebook. Также Haxus инвестировал в офлайн-карты Maps.me, выкупленные потом Mail.ru.

Приложение Fabby Look позволяет менять цвет волос на фото

Этот же фонд финансировал Prisma — популярное приложение для представления фотографий в виде картин разных направлений в живописи. В июле 2016 г. Гурский был уволен из Mail.ru — предположительно, потому, что приобрел в Prisma долю тайком от компании.

Среди прочих инвесторов Fabby числится Юрий Мельничек, который изначально являлся сооснователем и председателем AIMatter. Ранее Мельничек возглавлял подразделение карт в Mail.ru Group. Гендиректором AIMatter является Андрей Кулик.

Подробности сделки

В интервью Tut.by Гурский и Мельничек отметили, что Google приобрела AIMatter не ради работающих там специалистов, как это нередко случается со стартапами. Внимание покупателя привлекла именно вся компания с ее разработками. Что касается штата, то Гурский отметил, что многие сотрудники AIMatter ранее работали в Google, Yandex, AMD, Nvidia и других крупных компаниях.

Мельничек сообщил, что, по его данным, белорусскую ИТ-компанию впервые приобретает корпорация масштаба Google. Обычно дело заканчивается покупкой разработок или связанных предприятий в других странах. Процесс оформления сделки был затруднен несоответствием белорусских стандартов в этой области международным, отмечает Мельничек.