Умер один из «отцов Рунета», создатель кодировки KOI-8R

Ушел из жизни Андрей Чернов, автор кодировки KOI-8. Благодаря Андрею Чернову часть интернета перешла на русский язык и стала Рунетом. Он входил в первый состав FreeBSD Core Team и участвовал в создании первого интернет-канала между Россией и Западом.

В Москве на 52 году жизни скончался программист Андрей Чернов, известный под ником Ache, разработчик кириллической кодировки KOI8-R и один из создателей Рунета.

По словам друзей, Андрей Чернов в последние годы тяжело болел и почти не выходил из дома в связи с остеопорозом и сложным переломом ноги.

Чернова нашли мертвым у него дома. Причина смерти пока не установлена.

Андрей Чернов является автором 8-битной кодировки KOI-8 (RFC1489) для русского алфавита. В 1990-х годах KOI8-R стал фактически стандартом для кодирования русской кириллицы в Unix-подобных операционных системах и электронной почте.

В то время Андрей Чернов сотрудничал с компанией «Демос», первым российским интернет-провайдером и участвовал с создании сети «Релком» —первого интернет-канала между Россией и странами Запада.

Андрей «Ache» Чернов

Андрей входил в первый состав команды FreeBSD Core Team и внес значительный вклад в развитие FreeBSD как операционной системы. Андрей Чернов также отмечен среди разработчиков таких значимых проектов как SSH, Taylor UUCP, PGP, Elm, Tin, Lynx, NCFTP, ZIP/UNZIP и Less.

Церемония прощания с Андреем Черновым состоится в субботу, 19 августа, в 14:00 московского времени в Николо-Архангельском крематории Горбрус (Носовихинское шоссе, ул Окольная, владение 2).