Apple ищет программистов через секретные объявления о работе

Apple разместила на скрытой веб-странице тайное объявление о найме сотрудника-программиста. Чтобы найти эту страницу, соискателям требуются определенные технические навыки. В результате плохо подготовленные кандидаты даже не знали о наборе.

Тайное объявление

Apple попыталась нанять сотрудника на важную должность с помощью объявления, размещенного на скрытой веб-странице.

Как пояснила компания в объявлении, ей требуется «талантливый программист» для работы с «критическими компонентами инфраструктуры». Смысл метода в том, что для того, чтобы найти скрытую страницу, соискатель уже должен применить определенные технические навыки. Это отсеивает претендентов, не имеющих должной подготовки, еще до этапа отсылки резюме.

Объявление размещалось по адресу us-west-1.blobstore.apple.com, но сейчас его там нет. Неизвестно, почему Apple его убрала — потому что нашла подходящего кандидата, или потому что о нем стало известно СМИ. Скрытая веб-страница была обнаружена сотрудником издания ZDNet Заком Уиттакером (Zach Whittaker), о чем он сообщил в соцсети Twitter. Объявление также было доступно по IP-адресу 17.132.22.30.

Неизвестно, на какую именно должность Apple искала сотрудника. От соискателей требовалось умение разрабатывать масштабируемые приложения и веб-сервисы, знание Java 8 и распределенных систем, а также навыки работы с современными серверами. По-видимому, будущая работа связана с облачными сервисами вроде iCloud, Apple Music, iTunes или App Store, пишет ресурс Mac Rumors.

Экстравагантный рекрутинг в Apple

Это не единственное примечательное пополнение штата Apple за последнее время. Например в марте 2017 г. компания приняла на работу исследователя кибербезопасности Джонатана Здзиарски (Jonathan Zdziarski), который до этого в течение десяти лет искал уязвимости в ее продукции и разрабатывал способы получить непосредственный доступ к файлам в iOS. Напомним, в первых версиях iOS прямого доступа к файлам не было, он появился совсем недавно. Здзиарски же теперь трудится в Apple инженером по анализу данных и безопасности.

Apple разместила в интернете скрытое объявление о наборе сотрудников



В апреле СМИ сообщали, что Apple наняла целую группу инженеров биомедицинского профиля. Новые сотрудники занимаются разработкой датчиков, которые можно будет использовать в лечении диабета. Возможно, эти сенсоры имеют отношение к Apple Watch — компания намерена заставить свои «умные» часы анализировать как можно больше медицинских показателей пользователя.

В том же месяце Apple взяла на работу нескольких инженеров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Новые сотрудники должны принять участие в испытаниях беспилотных автомобилей. Всего было нанято шесть человек, среди них есть инженеры по робототехнике. Набор состоялся сразу после того, как Apple получила право тестировать беспилотные авто. Во время испытаний сотрудники NASA будут находиться в салоне, в кресле водителя.