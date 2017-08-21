Россияне из-за санкций не могут вывести деньги с криптовалютной биржи

Стартап Soundchain сообщил, что не может вывести средства с криптовалютной биржи Poloniex, которая отказалась обслуживать россиян, сославшись на санкции США. Служба поддержки Poloniex не отвечает на запросы стартапа. При этом биржа запрещает клиентам участвовать в коллективных исках против нее.

Отказ в обслуживании

Стартап Soundchain, который занимается реализацией технологии блокчейн в музыкальной сфере, не может вывести свои средства с криптовалютной биржи Poloniex после того, как она изменила правила обслуживания клиентов. С 1 августа 2017 г. клиенты Poloniex не должны являться гражданами или резидентами стран, на которые распространяются санкции США, а также не должны фигурировать в «черном списке» Министерства торговли США.

О невозможности вывода средств с Poloniex сообщил на ресурсе telegra.ph гендиректор Soundchain Артем Абаев. По его словам, стартап держит на Poloniex деньги, вырученные от предпродажи и предназначенные для подготовки первого инвестиционного раунда. Средства находятся на аккаунте финдиректора Soundchain.

После вступления в силу новых правил биржи, Soundchain подал заявку на закрытие аккаунта и вывод денег. В ответ служба поддержки Poloniex порекомендовала закрыть все открытые заказы и получить после этого выписку по кошелькам, после чего как можно быстрее самостоятельно вывести средства. Тогда Soundchain послал в службу скриншоты, доказывающие невозможность самостоятельного вывода денег. После этого служба поддержки перестала отвечать на обращения Soundchain.

Юридические особенности

По мнению юристов Soundchain, биржа не имеет права прерывать обслуживание частного клиента только на том основании, что он является гражданином страны, против которой действуют санкции США. Санкции направлены против компаний и лиц из «черного списка» Министерства торговли, но не против всех граждан страны. По словам Абаева, стартап консультировался с юридической фирмой Deloitte.

Криптовалютная биржа Poloniex отказалась обслуживать россиян

Ситуация осложняется тем, что Poloniex ввела еще одно новое правило — ее клиенты должны отказаться участвовать в коллективных исках против биржи. Несмотря на это, Soundchain рассматривает возможность подачи такого иска или обращения в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с просьбой начать расследование. По словам Абаева, если биржа действует противозаконно, то запрет на присоединение к коллективным искам не может работать, так как в этом случае ситуация регулируется уже непосредственно законами США.

Другие пострадавшие

Абаев сообщает, что от действий Poloniex пострадал не только его стартап — бирже пришлось менять правила обслуживания именно в связи с жалобами клиентов. Один из пользователей ресурса Reddit написал, что его аккаунт заморозили на несколько недель без объяснения причин. На этом счету было $15 тыс.

Уже после изменения правил издание Forklog сообщало, что на работу биржи жаловался автор криптовалюты Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee), а проект Golem не мог вывести оттуда свои токены — соответствующая опция была отключена. Жалобы на задержки при перемещении средств и бездействие службы поддержки были массовыми.

Криптовалютная биржа Poloniex существует с 2014 г. В настоящий момент суточный оборот торгов на ней составляет $116 млн. На бирже торгуются 365 криптовалютных пар. После раскола биткоина на две валюты Poloniex заявила, что пока не может следовать какому-либо из двух образовавшихся вариантов блокчейна.