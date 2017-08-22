Главу ИТ-«дочки» «Ростеха» поменяли второй раз за полгода без объяснения причин

«Ростех» сместил гендиректора свой радиоэлектронной объединенной структуры, заменив одного человека с временной должностью на другого — с таким же статусом.

Смена временного директора

В созданной в феврале 2017 г. структуре «Ростеха», включившей в себя «Росэлектронику» и «Объединенную приборостроительную корпорацию» (ОПК), произошли кадровые перестановки. Госкорпорация приняла решение сместить временного главу радиоэлектронного холдинга Григория Элькина и заменить его Алексеем Белинским.

В сообщении «Ростеха» Белинский представлен председателем правления группы компаний «Локотех», и, как показывает анализ базы ЕГРЮЛ, он же выступает единственным учредителем этой организации с июня 2012 г.

Примечательно, что, как и Элькин, Белинский станет лишь временным главой радиоэлектронной структуры. Причины такого шага в «Ростехе» на момент выхода материала объяснить CNews не смогли. «Вся информация, какую смогли предоставить на данный момент, указана в релизе», — отметили в пресс-службе.

«Ростех» назначил очередного временного директора своего радиоэлектронного холдинга. Им стал Алексей Белинский

Григорий Элькин продолжит работать в холдинге в качестве генерального конструктора, говорится в официальном сообщении госкорпорации. На момент объединения «Росэлектроники» и ОПК его должность была описана несколько полнее — первый замгендиректора ОПК и генеральный конструктор автоматических систем управления и связи Вооруженных сил России.

Трудовая биография Алексея Белинского

По данным «Ростеха», Алексей Белинский стал председателем правления «Локотеха» с июля 2017 г., в то время как гендиректором этой компании он стал еще в 2012 г.

До этого Белинский работал на руководящих позициях в крупных российских и международных организациях. В частности, трудился в компаниях, входящих в структуру «Северстали», с 2006 по 2007 гг. курировал сектор корпоративных финансов и реализацию сделок M&A в горно-металлургической отрасли в «Юникредит-атон», входящий в группу Unicredit. В «Росэлектронике» Белинский входил в состав совета директоров компании и являлся членом комитета по стратегии холдинга.

Слияние активов «Ростеха»

Напомним, в момент слияния радиоэлектронных активов «Росстеха» «Радиоэлектроника», по сути, поглотила ОПК. «В настоящий момент ОПК и “Росэлектроника” имеют ряд однотипных компетенций и параллельно представлены на рынках АСУ, средств связи и телекоммуникаций, вычислительной и СВЧ-техники, — объяснял тогда ситуацию представитель ОПК Леонид Хозин. — Структурные изменения позволят устранить конкуренцию межу холдингами и консолидировать их усилия на профильных направлениях».

По замыслу руководства госкорпорации, в составе новой структуры предприятия и НИИ, входящие в холдинги, будут перегруппированы в промышленные дивизионы, отвечающие за разработки и производство пяти направлений продукции: средства связи и автоматизированные системы управления тактического звена, сверхвысокочастотная радиоэлектроника, радиолокация, АСУ стратегического звена, электронная компонентная база и материалы. В каждом дивизионе будет определено головное предприятие, обладающее особым статусом и отвечающее за результаты работы по своей тематике, уточнял Хозин.

Что такое ОПК и «Росэлектроника»

ОПК была создана в 2014 г, объединив более 60 предприятий со специализацией в области разработки и производства систем связи, управления и радиоэлектронной борьбы, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники.

Холдинговая компания «Российская электроника» была образована в 2009 г, в настоящее время консолидирует 108 предприятий электронной отрасли, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники (сверхвысокочастное излучение) и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем.