Lenovo нацелилась купить бизнес Fujitsu по выпуску смартфонов

Fujitsu намерена избавиться от бизнеса по выпуску смартфонов для финансирования более перспективных для нее сервисов ИИ и интернета вещей. Интерес к покупке мобильного подразделения компании уже проявила Lenovo и ряд других крупных инвесторов.

Продается предприятие, но без торговой марки

Fujitsu планирует избавиться от собственного подразделения по выпуску мобильных телефонов и перенаправить высвобожденные средства на направления, которые в компании считают более перспективными: искусственный интеллект и интернет вещей, сообщил японский деловой портал Nikkei.

Интерес к мобильному бизнесу Fujitsu проявляет сразу несколько потенциальных покупателей, в число которых, по данным Nikkei, входит китайская Lenovo Group, британские инвесторы из фонда CVC Capital Partners, а также местный японский инвестиционный фонд Polaris Capital Group. Интерес к сделке также обозначили китайская Technologies и тайваньская Hon Hai Precision Industry (Foxconn).

По данным издания, торги могут стартовать уже в сентябре 2017 г. Точная оценка мобильного бизнеса Fujitsu не называется, но, по данным Nikkei, речь идет о предложениях в размере десятков миллиардов иен (сотен миллионов долларов США).

Руководство Fujitsu планирует свернуть все работы по разработке и выпуску смартфонов. В то же время, компания не собирается продавать мобильный бизнес целиком и намерена оставить за собой права на бренд и контрольный пакет акций.

Мобильный рынок – только для крупных игроков

Fujitsu приобрела бизнес по выпуску мобильных гаджетов в 2012 г. у компании Toshiba и в феврале 2016 г. выделила его в отдельное самостоятельное предприятие. Какое-то время мобильный бизнес компании держался на плаву и обеспечивал годовые объемы продаж на уровне более 150 млрд иен (порядка $1,36 млрд) – главным образом, за счет удачной модели простого кнопочного телефона Raku-Raku Phone, ориентированного, главным образом, на пожилых пользователей.

Популярный у пенсионеров Fujitsu Raku-Raku Phone

Решение о продаже собственного мобильного подразделения было принято руководством Fujitsu на фоне роста конкуренции на рынке мобильных устройств. В настоящее время, по данным Nikkei, четверка ведущих производителей смартфонов для внутреннего рынка продают общими усилиями всего лишь около 40 млн гаджетов, что составляет менее 3% глобального рынка.

По собственным данным Fujitsu, компания планирует поставить на рынок в течение текущего финансового года, который закончится в марте 2018 г., всего лишь 3,1 млн смартфонов. Для сравнения: в 2011 финансовом году компания смогла поставить на рынок 8 млн телефонов.

Непотопляемый раскладной смартфон Fujitsu

Сейчас Fujitsu занимает пятую строчку в списке поставщиков смартфонов для внутреннего японского рынка. Доминирующее положение занимают Apple с 40% рынка и корейская Samsung Electronics.

Ситуация на внутреннем японском рынке смартфонов

Долгое время японский рынок мобильных телефонов был изолирован от мирового рынка, благодаря чему на местном рынке появлялись интересные модели с оригинальными приложениями и уникальными функциями. Крупные мировые производители мобильной техники нарушили эту изоляцию, и теперь число японских компаний, работающих исключительно на внутренний рынок, стремительно сокращается.

Mitsubishi Electric отказалась от выпуска мобильных телефонов еще в 2008 г., отдав предпочтение рынку силовых полупроводниковых устройств и устройств для интернета вещей, NEC ушла с рынка в 2013 г. Sony давно переориентировалась на мировой рынок, продвигая серию смартфонов Xperia с современными камерами. Подразделение Sharp по выпуску мобильных устройств теперь входит в состав тайваньской Hon Hai Precision Industry (Foxconn).

Японские компании сворачивают присутствие на внутреннем рынке смартфонов

После ухода Fujitsu, на внутреннем японском рынке фактически останется один единственный игрок – Kyocera, отмечает Nikkei.

Дальнейшие планы Fujitsu

После продажи подразделения по выпуску смартфонов Fujitsu планирует инвестировать освободившиеся средства в развитие своего подразделения по предоставлению услуг в сфере ИТ, который в настоящее время обеспечивает до 70% выручки компании. Особенный акцент в компании планируют сделать на новейших ИТ-сервисах, таких ИИ и интернет вещей.

За счет реорганизации руководство Fujitsu намерено увеличить прибыльность подразделения ИТ-сервисов и довести ее до 10% в финансовом 2020 г., хотя в нынешнем отчетном году компании операционная прибыль ожидается на уровне 4,5%.

По данным Nikkei, инвесторы высказывают сомнения, что Fujitsu сможет добиться существенного роста прибыльности. Так, известие о продаже бизнеса компании по выпуску смартфонов оказало минимальное воздействие на курс акций Fujitsu.