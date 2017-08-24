Российский рынок смартфонов от краха спасла провинция

В первом полугодии 2017 г. продажи смартфонов в России выросли на 9% — исключительно благодаря активности покупателей в регионах. В Москве был зафиксирован спад продаж на 8%, но он был компенсирован ростом на 18% в Новосибирске, на 17% — в Омске и т. д. Спрос на смартфоны в столице должен всколыхнуться после выпуска нового iPhone.

Итоги полугодия

За первые шесть месяцев 2017 г. в России было продано около 12,2 млн смартфонов, что на 9% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Общая стоимость проданных аппаратов составляет 155 млрд руб. — это на 13% больше, чем год назад.

Рост продаж вызван повышением спроса на смартфоны со стороны россиян, проживающих за пределами Москвы, отмечает ритейлерская сеть «Связной». Если не учитывать столицу, продажи смартфонов в России выросли в минувшем полугодии на 11% в штуках и 18% в деньгах.

Средняя цена смартфона в России, не считая Москвы, выросла на 8% и достигла 12,3 тыс. руб. В Москве она осталась на уровне 2016 г. и составила 17,3 тыс. руб.

Продажи в Москве

В Москве в минувшем полугодии было продано на 8% меньше смартфонов, чем в аналогичный период прошлого года, если говорить о количестве устройств. В общей сложности жители столицы приобрели 1,35 млн смартфонов, потратив на это 23 млрд руб. Таким образом, в Москве было осуществлено 11% общероссийских продаж — год назад этот показатель достигал 13%.

Жители регионов России стали активнее менять старые смартфоны на новые

В денежном выражении на долю Москвы пришлось 15% общей выручки от продаж смартфонов по стране. В первом полугодии 2016 г. этот показатель равнялся 18,5%.

Причины спада продаж в Москве

«Связной» поясняет сокращение спроса на смартфоны в Москве зрелостью и насыщенностью столичного рынка. По итогам всего 2016 г. столица оставалась единственным городом-миллионником, где количество проданных смартфонов держалось на том же уровне, что и ранее. Жители Москвы раньше начали переход к аппаратам с сенсорным экраном от кнопочных телефонов, в результате чего сейчас они обеспечены смартфонами лучше, чем жители других регионов России.

Еще одним фактором, обрушившим продажи смартфонов в Москве, стала динамика спроса на различные модели iPhone. В первом полугодии 2016 г. на российском рынке появился iPhone SE, который и сейчас сохраняет популярность у московского покупателя. Также в первые шесть месяцев прошлого года высоким спросом, характерным больше для новинки, пользовался iPhone 5s. Таким образом, продажи iPhone в предыдущий период были слишком высоки, чтобы дополнительно увеличиться в январе-июне 2017 г. Это явление называется в маркетинге эффектом высокой базы.

Во втором полугодии в столице ожидается всплеск спроса на iPhone, как это обычно бывает после поступления в продажу новой модели. Это замедлит общий спад продаж смартфонов в Москве, если говорить о количестве устройств. В деньгах же продажи могут остаться на уровне 2016 г.

Продажи в регионах

Не считая Москвы, спад продаж смартфонов был отмечен из городов-миллионников только в Краснодаре. В остальных миллионниках был зафиксирован рост. В Новосибирске он составил рекордные 18%, в Омске — 17%, а в Красноярске — 16%, если говорить о количестве проданных устройств. Выручка от реализации смартфонов заметнее всего выросла в Красноярске — на 25%, а также в Новосибирске — на 23%, и в Уфе — на 22%.

«Связной» объясняет рост продаж в регионах частыми покупками в кредит, выравниванием курса рубля и скидками от ритейлеров на некоторые модели. Кроме того, в регионах продолжается процесс возвращения покупательной способности граждан к прежнему уровню. Поэтому жители регионов чаще меняют смартфон, причем нередко приобретают на смену более дорогое устройство.