Наследник империи Samsung получил 5 лет тюрьмы
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Ли Джэен (Lee Jae-yong), глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics, признан виновным советом судейской коллегии Центрального районного суда Сеула во взяточничестве, растратах и лжесвидетельстве. Коллегиальным решением коллегии из трех судей Ли Джэен приговорен к 5-летнему сроку тюремного заключения с учетом проведенного в предварительном заключении 6-месячного срока.
49-летний Ли Джэен, сын ныне недееспособного 75-летнего председателя Samsung Group Ли Кунхи (Lee Kun-hee) и предполагаемый наследник всей империи Samsung, был заключен под стражу в феврале 2017 г.
На основании предъявленных обвинений спецпрокуратура Южной Кореи настаивала на 12 годах лишения свободы для Ли Джэена.
«Я никогда не просил ни у кого, включая президента, ничего для компании или для себя лично», — заявил Ли во время судебного процесса.
Взятки и растраты
Отдел прокуратуры по специальным делам обвинил Ли и четырех других руководителей Samsung в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных с Чой Сун Силь (Choi Soon-sil), дочери лидера секты «Церковь Вечности» и соратнице бывшего южнокорейского президента Парка Геун-ги (Park Geun-hye).
Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.
По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чой Сун Силь именно с благоволения главы государства. Защита Ли признала факт выплат, но отказалась считать их взятками.
Прокуроры также обнаружили, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чой Сун-силь для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери. Взамен правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.
Защита Ли, в свою очередь, настаивала на «вымышленной конструкции» обвинения, построенной на подтасованных событиях вроде слияния двух упомянутых дочерних компаний Samsung в 2015 г.
Южнокорейская судебная практика
Адвокаты Ли Джэена уже заявили о том, что будут оспаривать сегодняшнее решение суда. Согласно законодательству Южной Кореи, сроки более трех лет не могут быть условными.
Пятилетний приговор – один из самых длительных сроков тюремного заключения, данный для южнокорейского бизнес-лидера за всю судебную практику страны.
Тем не менее, несмотря на сегодняшний приговор, шансы Ли Джэена на помилование очень велики. Список глав южнокорейских концернов, осужденных и затем получивших помилования, достаточно длинный и включает в себя такие известные компании как, например, Hyundai, SK Telecom и Hanwha.
Помимо этого, отец Ли Джэена – Ли Кунхи, также в свое время был осужден за уклонение от уплаты налогов и взяточничество, однако позже был помилован, причем, дважды.