Наследник империи Samsung получил 5 лет тюрьмы

Расследование спецпрокуратуры Южной Кореи закончилось для Ли Джэена, вице-президента Samsung Electronic, 5-летним тюремным сроком за многомиллионные взятки, растраты и лжесвидетельства. Прокуратура настаивала на 12-летнем сроке.

Признать виновным

Ли Джэен (Lee Jae-yong), глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics, признан виновным советом судейской коллегии Центрального районного суда Сеула во взяточничестве, растратах и лжесвидетельстве. Коллегиальным решением коллегии из трех судей Ли Джэен приговорен к 5-летнему сроку тюремного заключения с учетом проведенного в предварительном заключении 6-месячного срока.

49-летний Ли Джэен, сын ныне недееспособного 75-летнего председателя Samsung Group Ли Кунхи (Lee Kun-hee) и предполагаемый наследник всей империи Samsung, был заключен под стражу в феврале 2017 г.

На основании предъявленных обвинений спецпрокуратура Южной Кореи настаивала на 12 годах лишения свободы для Ли Джэена.

«Я никогда не просил ни у кого, включая президента, ничего для компании или для себя лично», — заявил Ли во время судебного процесса.

Взятки и растраты

Отдел прокуратуры по специальным делам обвинил Ли и четырех других руководителей Samsung в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных с Чой Сун Силь (Choi Soon-sil), дочери лидера секты «Церковь Вечности» и соратнице бывшего южнокорейского президента Парка Геун-ги (Park Geun-hye).

Ли Джэен в момент вынесения приговора 25 августа 2017 г. в Центральном суде Сеула

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.

По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чой Сун Силь именно с благоволения главы государства. Защита Ли признала факт выплат, но отказалась считать их взятками.

Прокуроры также обнаружили, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чой Сун-силь для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери. Взамен правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

Защита Ли, в свою очередь, настаивала на «вымышленной конструкции» обвинения, построенной на подтасованных событиях вроде слияния двух упомянутых дочерних компаний Samsung в 2015 г.

Южнокорейская судебная практика

Адвокаты Ли Джэена уже заявили о том, что будут оспаривать сегодняшнее решение суда. Согласно законодательству Южной Кореи, сроки более трех лет не могут быть условными.

Пятилетний приговор – один из самых длительных сроков тюремного заключения, данный для южнокорейского бизнес-лидера за всю судебную практику страны.

Тем не менее, несмотря на сегодняшний приговор, шансы Ли Джэена на помилование очень велики. Список глав южнокорейских концернов, осужденных и затем получивших помилования, достаточно длинный и включает в себя такие известные компании как, например, Hyundai, SK Telecom и Hanwha.

Помимо этого, отец Ли Джэена – Ли Кунхи, также в свое время был осужден за уклонение от уплаты налогов и взяточничество, однако позже был помилован, причем, дважды.