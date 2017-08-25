«Яндекс» отложил $100 млн на аренду своего офиса

«Яндекс» разместил на депозите около $100 млн для хеджирования валютных рисков, связанных с арендой своего офиса в Москве. Договор аренды номинирован в долларах и компания хочет защититься от возможных изменений курса рубля.

«Яндекс» нашел способ защиты от валютных рисков

«Яндекс» разместил в одном из банков депозиты на общую сумму $103 млн (5,98 млрд руб. на соответствующую дату) для хеджирования валютных рисков. Информация об этом размещена в материалах Yandex - материнской структуры российского «Яндекса».

Депозиты размещены с целью минимизации потерь от возможного падения курса рубля, которые, в свою очередь, могут негативно отразиться на стоимости арендных платежей за центральный офис «Яндекса» в Москве. Период хеджирования начался в марте 2017 г. и продлится до конца декабря 2018 г. Сроки размещенных «Яндексом» депозитов совпадают со сроками внесения «Яндексом» арендных платежей за свой офис.

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что стоимость аренды занимаемых компанией офисных площадей в бизнес-центре «Красная Роза» номинирована в долларах США. Соответственно, чтобы сгладить влияние колебаний курса рубля к доллару на операционную прибыль, компания и осуществила резервирование.

Какой офис арендует «Яндекс»

«Яндекс» в 2008 г. арендовал площади в бизнес-центре «Красная роза». Первоначально срок аренды составлял 10 лет, затем срок действия договора и размер арендуемых площадей неоднократно увеличивались. На нынешний момент договор аренды офисных площадей продлен до 2021 г.

Деловой квартал «Красная роза», где «Яндекс» арендует офис

Арендные ставки номинированы в долларах, что и создает проблемы для «Яндекса». Если по итогам 2014 г. «Яндекс» потратил на аренду своего офиса 2,67 млрд руб., то по итогам 2015 г. и 2016 г. - 4,37 млрд руб. и 4,42 млрд руб. соответственно. Сказалось падение рубля в конце 2014 г.

Исходя курса 60,66 руб. за один доллар, «Яндекс» ожидает, что в 2017-2021 г.г. (то есть до конца срока аренды) за аренду офиса придется заплатить 17,9 млрд руб.

Как «Яндекс» пытался купить собственный офис

Ранее, пытаясь избежать дальнейшего роста трат за аренду своего офиса, «Яндекс» даже собирался купить бизнес-центр «Красная роза». В начале 2016 г. «Яндекс» договорился об этом с владельцем площадей - кипрской компанией Red Rose 1875.

«Яндекс» должен был получить 80 тыс. кв. м офисных площадей, расположенных на территории общей площадью 4 га. При этом сам «Яндекс» занимает только 65% от данных площадей. На остальных площадях размещаются другие арендаторы, с которым «Яндекс» намеревался продолжить сотрудничество.

Предполагалось, что помимо зданий «Яндекс» получит финансовое обременение в виде долговых обязательств продавца перед Сбербанком на сумму $490 млн, а также передаст продавцу 12,9 млн собственных акций класса «А» (эквивалентно 4% от общего числа акций Yandex). Исходя из котировок акций Yandex на момент заключения данной сделки получалось, что стоимость передаваемого в рамках сделки пакета акций Yandex составляла $150 млн, а общая сумма сделки - $640 млн.

Однако к осени 2016 г. котировки акций Yandex выросли с $11,72 до $19,4 (на нынешний момент рыночная цена одной акции составляет $29,9). В результате рыночная стоимость пакета акций Yandex, который должен быть передан в рамках сделки по покупке «Красной розы», увеличилась бы до $250 млн, а общая стоимость сделки - до $740 млн.

В связи с этим «Яндекс» решил отказаться от покупки собственного бизнес-центра и выплатил продавцу компенсацию за несостоявшуюся сделку в размере $700 тыс.