CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г.
Совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличились на 30,1%. 66,5% всех региональных ИКТ-расходов приходится на долю 5 субъектов РФ. Бюджет лидера рейтинга превышает бюджет расположенного на 85 месте региона почти в 1900 раз. Региональные ИКТ-расходы на душу населения отличаются в 250 раз.
Сколько потратят регионы
В 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд, что на 30,1% больше, чем годом ранее. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – с 2013 г. по 2017 г.
Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2017» традиционно являются Москва (₽45,7 млрд), Санкт-Петербург (₽11,4 млрд), Московская область (₽6,2 млрд). В 2017 г. на четвертое место с двенадцатого в 2016 г. поднялась Сахалинская область (₽2,1 млрд), а пятое место благодаря показателю ₽2 млрд досталось Республике Саха (Якутия) (13 место и ₽1,1 млрд в 2016 г.). На долю этих 5 субъектов РФ приходится 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.
Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Брянской (₽34,3 млн), Костромской (₽24,1 млн) областей и Карачаево-Черкесской Республики (₽39,1 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга Москвы превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области почти в 1900 раз.
Суммарные ИКТ-расходы регионов России
Источник: CNews Analytics, 2017
Наиболее существенно увеличили свои ИКТ-бюджеты в 2017 г. Пензенская, Тамбовская, Волгоградская области и Чукотский автономный округ. Последний в 2016 г. находился в списке регионов с самыми маленькими ИКТ-бюджетами, занимая в рейтинге третью строчку с конца, а в 2017 г. переместился на 69 позицию.
Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов
|№ в 2017 г.
|№ в 2016 г.
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, %
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Субсидия из федерального бюджета, ₽млн
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|1
|1
|Москва*
|45 710,8
|32 140,8
|42,2%
|45 710,8
|32 140,8
|0,0
|0,0
|2
|2
|Санкт-Петербург
|11 360,3
|7 799,7
|45,7%
|11 360,3
|7 779,7
|0,0
|20
|3
|3
|Московская область
|6 156,9
|4 613,88
|33,4%
|6 156,9
|4 594
|0,0
|19,9
|4
|12
|Сахалинская область
|2 131,7
|1 116,5
|90,9%
|2 131,7
|1 116,5
|0,0
|0,0
|5
|13
|Республика Саха (Якутия)
|2 036,9
|1 110,8
|83,4%
|2 036,9
|1 100,3
|0,0
|10,5
|6
|7
|Республика Татарстан
|1 984,6
|1 362,5
|45,7%
|1 984,6
|1 362,5
|0,0
|0,0
|7
|5
|Новосибирская область
|1 863,9
|1 686,1
|10,5%
|1 852,2
|1 686,1
|11,7
|0,0
|8
|4
|ХМАО-Югра
|1 816,7
|1 689,8
|7,5%
|1 816,7
|1 689,8
|0,0
|0,0
|9
|18
|Красноярский край
|1 682,3
|769,6
|118,6%
|1 668,4
|743
|13,9
|26,6
|10
|9
|Самарская область
|1 406,9
|1 361,1
|3,4%
|1 406,9
|1 361,1
|0,0
|0,0
Источник: CNews Analytics, 2017
В Ульяновской, Калужской, Липецкой, Саратовской областях и Республике Карелия, напротив, в 2017 г. ИКТ-бюджеты сократились на 60-70%.
ИКТ-расходы для граждан
Российские регионы существенно отличаются друг от друга по числу проживающих в них граждан. Так, по данным Росстата на 01.01.2017 г. население Москвы составляло 12,4 млн человек, в то время как число жителей Чукотского автономного округа почти в 250 раз меньше – всего 50 тыс человек.
Если при оценке величины региональных ИКТ-расходов исходить не из абсолютного показателя, а из затрат на душу населения, десятка регионов-лидеров существенно изменится. Так, первое место в ней займет Ненецкий автономный округ, который, обладая относительно скромным ИКТ-бюджетом (38 место в рейтинге), в итоге израсходует на каждого проживающего в нем гражданина ₽7290. На втором месте Сахалинская область, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽4263. Бессменные лидеры всех рейтингов CNews Москва и Санкт-Петербург окажутся на третьем и четвертом месте с показателями ₽3686 и ₽2143 соответственно.
Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения
|№ в 2016 г.
|Регион
|Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн
|Численность населения на 01,01.2017 г., млн человек
|Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2017 г., ₽
|2017
|2016
|1
|Ненецкий АО
|291,6
|333,5
|0,04
|7 290
|2
|Сахалинская область
|2 131,7
|1 116,5
|0,5
|4 263,4
|3
|Москва*
|45 710,8
|32 140,8
|12,4
|3 686,4
|4
|Санкт-Петербург
|11 360,3
|7 799,7
|5,3
|2 143,5
|5
|Ямало-Ненецкий АО
|1 063,6
|1 019,3
|0,5
|2 127,2
|6
|Республика Саха (Якутия)
|2 036,9
|1 110,8
|1
|2 036,9
|7
|Чукотский АО
|89,3
|23,8
|0,05
|1 786
|8
|Севастополь
|533,1
|451,3
|0,4
|1 332,8
|9
|Магаданская область
|112,2
|141,3
|0,1
|1 122
|10
|ХМАО-Югра
|1 816,7
|1 689,8
|1,7
|1 068,6
Источник: CNews Analytics, 2017
Правда, такой подход не в силах изменить позицию Брянской области – она по-прежнему занимает одну их последних строчек с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽28 – в 250 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. Немногим лучше обстоят дела в Алтайском крае, где на каждого гражданина приходится около ₽31 регионального ИКТ-бюджета. Остается только надеяться, что столь низкие показатели являются следствием не отсутствием финансирования ИКТ-проектов как таковых, а непрозрачностью ИКТ-расходов в структуре региональных бюджетов.
С полным рейтингом «CNews: ИКТ в регионах» можно ознакомиться здесь.