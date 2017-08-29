 

Открыт прием заявок на конкурс «Мисс ИТ России 2017»

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В рамках «CNewsForum 2017 впервые состоится Конкурс «Мисс ИТ России».

9 ноября 2017 г. в Москве пройдет «CNews Forum 2017: информационные технологии завтра». В этом году впервые в рамках Форума состоится Конкурс «Мисс ИТ России».

CNews приглашает к участию в конкурсе всех сотрудниц ИТ-компаний и ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях.

Чтобы оказаться в числе конкурсанток, нужно выслать от одной до четырех своих фотографий с корпоративного электронного адреса организации. Электронный адрес должен включать в себя фамилию участницы конкурса.

Голосование проходит в онлайн-формате. Отдать свой голос за красавиц ИТ-отрасли сможет каждый читатель сайта CNews.

Завершится голосование 16 октября 2017 г.

Приз победительнице будет вручен 9 ноября 2017 г. на CNews Forum 2017.

Войдите в историю юбилейного CNews Forum прямо сейчас. Присылайте свои фотографии по почте forum@cnews.ru с темой «Мисс ИТ России 2017».



Условия участия в конкурсе «Мисс ИТ России 2017»:

  • Участие в конкурсе бесплатное.
  • Подать заявку в Оргкомитет можно до 16 октября 2017 г. Заполненную заявку нужно прислать на электронную почту forum@cnews.ru с темой «Мисс ИТ России 2017».

Обязательные условия участия:

  • Отправка заявки с корпоративного электронного адреса участницы конкурса, в котором содержится её фамилия,
  • Наличие в заявке номера телефона,
  • 1-4 фотографии хорошего качества,
  • Заявки принимаются от сотрудников ИТ-компаний, а также представителей ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях.

Оргкомитет имеет право запросить у конкурсанток дополнительные материалы

Победительница конкурса определяется на основании голосования на сайте CNews всеми читателями портала. В случае равенства голосов, решение о победительнице вынесет Оргкомитет конкурса

Награда по итогам конкурса вручается только участнице, занявшей первое место.

Принять участие в конкурсе «Мисс ИТ России 2017»

CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра

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