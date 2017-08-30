«Мегафон» задумался об объединении «Евросети» со «Связным»

«Мегафон», который становится единственным владельцем «Евросети», подтвердил слухи о возможном слиянии этой компании со «Связным». Такой шаг необходим «Мегафону» для закрепления в сфере мультибрендовой розницы.

«Мегафон» о будущем «Евросети»

Сотовый оператор «Мегафон» выпустил заявление относительно «спекуляций в прессе о «Евросети». «Мегафон» подтвердил, что после того, как он станет единоличным владельцем «Евросети», возможны дальнейшие варианты объединения этой компании с конкурентами, включая мультибрендовую сеть «Связной».

Как делят «Евросеть»

Напомним, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал совладельцем «Евросети» в 2008 г. Затем компанию возглавил Александр Малис. В 2012 г. «Евросеть» оказалась разделена на паритетных началах между «Мегафоном» и «Вымпелкомом».

В 2017 г. совладельцы «Евросети» договорились о разделе компании. Непосредственно «Евросеть» вместе со своим брендом достанется «Мегафону», в то время как «Вымпелкому» отойдет половина салонов «Евросети».

Розничная сеть «Связной» с начала 2015 г. находится под контролем предпринимателя Олега Малиса - брата Александра Малиса. По рынку уже давно ходят слухи о возможной кооперации «Евросети» и «Связного».

Для чего «Мегафон» хочет объединить «Связной» с «Евросетью»

В заявлении «Мегафона» говорится, что возможное объединение «Евросети» со «Связным» необходимо для развития мультибрендового направления оператора. Это направление, в свою очередь, является стратегически важным каналам дистрибуции и частью новой «цифровой» стратегии «Мегафона».

«Мегафон», который становится единственным владельцем «Евросети»,

подтвердил слухи о возможном слиянии этой компании со «Связным»

В компании считают, что объединение с успешной мультибрендовой сетью позволит «Мегафону» получить доступ к «цифровым» абонентам, лучше понимать потребности своих пользователей и улучшить качество обслуживания.

Чуть ранее новым главой «Связного» стал Дмитрий Мильштейн, до того работавший финансовым директором «Евросети». Такое назначение можно считать еще одним шагом в направлении объединения «Евросети» и «Связного».