Выпущен крохотный флеш-накопитель емкостью 400 ГБ. Видео

Представленная под брендом SanDisk карта памяти microSD рекордной емкостью 400 ГБ ориентирована на мобильных любителей фото и видеосъемки с высоким качеством.

Удвоенный рекорд в том же форм-факторе

Western Digital представила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB, выполненную в крохотном форм-факторе microSD и предназначенную для использования в мобильных устройствах. По своей емкости в 400 ГБ карта вдвое превосходит по вместительности выпущенную двумя годами ранее карту SanDisk Ultra microSDXC емкостью 200 ГБ, оставаясь при этом в прежнем форм-факторе.

В Western Digital отметили, что значительного прироста показателей удалось добиться за счет использования фирменных технологий памяти, собственного дизайна и новых технологических процессов, которые позволяют увеличить число бит на кристалле.

Новая флеш-карта рассчитана на работу совместно со смартфонами и планшетными устройствами под управлением операционной системы Android. В пересчете на прикладные задачи, 400 ГБ новой карты достаточно для размещения до 40 часов видео в формате Full HD.

Технические подробности

SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с, что сравнимо со скоростью перемещения до 1200 фотографий в минуту.

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB

Карта соответствует спецификациям A1 App Performance Class, определяющим для флеш-карт поколения SD 5.1 скорость ввода-вывода при произвольной выборке не менее 1500 IOPS (операций ввода-вывода в секунду), при записи не менее 500 IOPS, и установившуюся скорость не менее 10 МБ/с. Карта также соответствует всем требованиям скоростного формата microSDXC и классов карт для работы с видео C10 и U1.

Помимо версии емкостью 400 ГБ, карты SanDisk Ultra microSD также выпускаются в версиях емкостью 256, 200, 128, 64, 32 и 16 ГБ.

SanDisk Ultra microSDXC 400 ГБ хранит данные локально

Карты 400 ГБ полностью поддерживаются обновленным мобильным приложением SanDisk Memory Zone, доступным для загрузки из магазина Google Play. Приложение совместимо с большинством устройств под управлением Android и позволяет размещать, организовывать, передавать и копировать данные, в том числе тегированный контент из Facebook и Instagram.

Цена и доступность

Первоначально карта в комплекте с SD-адаптером будет доступна для приобретения на сайте SanDisk.com и в крупнейших розничных сетях США. Рекомендованная розничная цена новинки установлена на уровне $249,99. На карту распространяется ограниченная 10-летняя гарантия. Сроки начала продаж и цена в России пока не известны.

Напомним, что в феврале 2017 г. Western Digital под брендом SanDisk представила флеш-накопитель iXpand емкостью 256 ГБ и беспроводной накопитель SanDisk Connect Wireless Stick емкостью 256 ГБ. В США продажи обоих новинок стартовали по рекомендованной розничной цене $279,99.