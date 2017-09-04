Lenovo обновила линейку смартфонов и трансформеров

Lenovo представила четыре новинки: два смартфона Moto, ноутбук-трансформер Yoga 920 и планшет-трансформер Mix 520. Yoga 920, в том числе, будет представлен в вариантах, брендированных под «Звездные войны».

Новинка Lenovo

Lenovo представила сразу четыре новинки: два смартфона, ноутбук-трансформер и планшет-тарнсформер.

Новый смартфон Moto X4 имеет основную фотокамеру, состоящую из двух фотомодулей с разрешениями 12 МП и 8 МП и фронтальную камеру с разрешением 16 МП. Фотокамера смартфона поддерживает новую функцию Landmark Detection для сканирования визитных карт и функцию Face Filters для создания анимированных селфи.

Доступ к сайтам по отпечатку пальца

В аппарате реализована функция Moto Key для быстрого доступа к любимым сайтам пользователя с телефона и ноутбука: благодаря сканеру отпечатков пальцев пользователь может авторизироваться на сайте, пароли к которым сохранены в его телефоне или браузере компьютера.

Moto X4

Смартфон защищен от влаги и имеет аккумулятор емкостью 3000 мАч. Также Moto X4 поддерживает работу с голосовым помощником Amazon Alexa. В России стоимость Moto X4 составит порядка $400.

Moto Z2 Force

Другой представленный смартфон — Moto Z2 Force — имеет 5,5" Amoled-дисплей стандарта Quard HD с защитой от ударов и трещин, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и тонкий корпус из высокопрочного алюминиевого сплава 7000 серии.

Модуль для фотографий на 360 градусов

Фотокамера смартфона Moto Z состоит из двух модулей — монохромного и цветного — с разрешением 12 МП каждый. Дополнительно Lenovo представила фотомодуль Moto Mod Camera 360, благодаря которому смартфон Moto Z сможет работать как панорамная фотокомера и записывать видео в формате 4K с углом обзора 360 градусов и 3D-звуком.

Lenovo утверждает, что аккумулятор нового смартфона после всего нескольких минут подзарядки сможет обеспечить до 8 часов непрерывной работы. Это достигается за счет функции быстрой подзарядки TurboPower.

Новая Yoga

Новый ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 920 работает на базе процессора Intel Quard Core i7 8-го поколения и ОС Windows 10. Шарнирная конструкция Yoga 920 поддерживает ввод в режиме ноутбука, навигацию в режиме планшета и просмотр видео в режиме консоли. Устройство имеет антибликовый сенсорный IPS-экран формата 4K с диагональю 13,9 ".

Объем встроенного SSD-накопителя составляет до 1ТБ, оперативной памяти — до 16 ГБ. Устройство имеет два порта Thunderbolt 3, сканер отпечатков пальцев и поддерживает функцию Windows Hello для биометрической аутентификации.

Lenovo Yoga 920

Также ноутбук поддерживает платформу виртуальной реальности Windows Mixed Reality (для этого необходим VR-шлем, который также представила lenovo). Толщина устройства составляет 13,95 мм, вес — 1,37 кг. Время автономной работы — 9 часов с экраном UHD и 10 часов с экраном FHD.

По мотивам «Звездных войн»

Lenova также выпустила несколько брендированных вариантов Yoga 920: Vibes, Star Wars Rebel Alliance и Star Wars Galactic Empire. Крышка Yoga Viges оформлена рисунком победителя конкурса миланского института дизайна.

Модели с названием Star Wars стали частью сотрудничества Lenovo с кинокомпанией Disney по совместному продвижению новой серии «Звездных войн». Пользователь может приобрести ноутбук с логотипом «Галактической империи» или «Альянса повстанцев». В США Yoga 920 будет стоить от $1,6 тыс., Yoga 920 Vibes — от $1,8 тыс., модели Star Wars — от $1,9 тыс.

Еще одна новинка — планшет-трансформер Lenovo Mix 520. Устройство имеет отстегивающуюся клавиатуру, работает на базе процессора Intel Quard Core i7 8-го поколения и ОС Windows 10. Устройство оснащено оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ и накопителем PCIe SSD емкостью до 10 ГБ.

Lenovo Mix 520

Вес планшета составляет 880 граммов, толщина — 9,9 мм. Опционально к устройству можно добавить LTE-модуль и цифровой стилус Lenovo Active Pen 2. Стоимость устройства в США составит от $900.