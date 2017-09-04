Минпромторг вложит 2 млрд в развитие ГЛОНАСС для земли, воды, воздуха и космоса

Минпромторг выделил весьма серьезные средства на развитие ГЛОНАССа. Девять разнонаправленных тендеров, 1,84 млрд руб. бюджета, широкий тематический охват. Результаты сможем увидеть через два с небольшим года.

Деньги на ГЛОНАСС

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выделило порядка 1,84 млрд руб. на опытно-конструкторские работы, связанные с развитием российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Информация о соответствующем тендере, состоящем из девяти лотов, появилась на сайте госзакупок.

Из опубликованных документов следует, что на создание сверхминиатюрного квантового стандарта частоты для высокоточной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС министерство готово потратить 372,7 млн руб. На разработку аппаратно-программных средств для навигационно-информационной системы морского и речного транспорта — 94,8 млн руб. На создание бортового синхронизирующего координатно-временного устройства для малогабаритных космических аппаратов, включая космические аппараты для обеспечения задач мониторинга ионосферы и тропосферы из космоса по сигналам космических аппаратов системы ГЛОНАСС — 287,3 млн руб.

Разработка унифицированных аппаратно-программных средств для применения в составе навигационно-пилотажных комплексов воздушных судов гражданской авиации была оценена Минпромторгом в 280,9 млн руб. Создание навигационного комплекса аппаратно-программных средств для воздушных судов малой авиации, выполняющих сельскохозяйственные и специальные работы, — в 117,9 млн руб. Разработка аппаратно-программных средств для синхронизации телекоммуникационных сетей, объектов топливно-энергетического комплекса и временной привязки шкал времени потребителей — в 96,8 млн руб.

Минпромторг решил развить ГЛОНАСС

Кроме того, на создание навигационных аппаратно-программных средств для высокоточных измерений абсолютных и относительных координат на земной поверхности из бюджета может быть потрачено до 147,2 млн руб. На разработку аппаратно-программного комплекса навигационно-временного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС в сетях мобильной связи (А-ГЛОНАСС) — до 159,5 млн руб. А на создание высокоточных средств позиционирования на основе псевдоспутников глобальных навигационных спутниковых систем — до 286 млн руб.

Некоторые подробности тендера

Заявки на вышеописанный тендер будут приниматься до 22 сентября 2017 г. Подведение итогов намечено на 22 сентября. Все опытно-конструкторские работы по всем лотам победители должны будут выполнить до 15 ноября 2019 г.

Из документов следует, что госзаказчик в рамках тендера планирует, что в заявках соискателей цена предложения станет иметь лишь 20% удельного веса. На втором месте по значимости (удельный вес 30%) Минпромторг станет оценивать квалификацию претендентов — в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации, квалификации работников. А самым значимым критерием (50% веса) Минпромторг определил «качественные, функциональные и экологические» характеристики предстоящей работы.

Недавние ОКР Минпромторга

Стоит отметить, что описываемые здесь ОКР — это не единственные опытно-конструкторские работы по линии ИТ, которые Минпромторг решил заказать за последнее время.

Так, в конце августа 2017 г. Минпромторг выделил почти 3 млрд руб. на 13 опытно-конструкторских работ, которые обеспечат замещение в оборонно-промышленном комплексе электроники из США, Германии, Японии и Тайваня. Результатов можно будет ждать через два с лишним года.

В тот момент пресс-служба ведомства не ответила на вопросы CNews относительно того, стоит ли в ближайшее время ожидать иные закупки услуг, связанных с ИТ и микроэлектроникой.

Что такое ГЛОНАСС

По формулировкам тематического интегратора «НИС ГЛОНАСС», глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для определения координат, скорости движения и точного времени различными категориями потребителей — морскими, воздушными, наземными и др.

Она обеспечивает глобальное, непрерывное навигационное обслуживание всех категорий потребителей круглогодично, в любое время суток вне зависимости от метеорологических условий, неограниченное количество одновременно и непрерывно обслуживаемых мобильных и стационарных потребителей на всей поверхности Земли и на высотах до 2000 км.

Доступ к гражданским навигационным сигналам системы предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

Спроектированная в конце 1970-х гг. система ГЛОНАСС была полностью развернута в середине 1990-х и принята в эксплуатацию Вооруженными силами России. В силу экономических трудностей в конце 1990-х годов финансирование системы было значительно сокращено, что привело к деградации орбитальной группировки и значительному отставанию от США, стран Европы и Японии в использовании спутниковых навигационных технологий в интересах обороны и транспорта. В наши дни система активно развивается и используется.