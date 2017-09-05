Oracle провела убийственное сокращение разработчиков SPARC и Solaris

Компания Oracle сократила около 2,5 тыс. сотрудников, в число которых попали практически все разработчики Solaris и SPARC. Уволенные сотрудники пишут в соцсетях, что это означает окончательную ликвидацию платформ, унаследованных Oracle от компании Sun. Сокращение последовало за увольнением ветерана Sun, который отвечал в Oracle за Solaris и SPARC.

Масштабное сокращение

Oracle провела масштабное сокращение штата, затронувшее в основном разработчиков операционной системы Solaris и архитектуры микропроцессоров SPARC, а также ленточных библиотек и хранилищ. Судя по записям на доске сообщений The Layoff , в общей сложности было уволено около 2,5 тыс. работников.

Сама компания никаких заявлений на этот счет не делала — об увольнениях сообщили в интернете ее сотрудники, подпавшие под сокращение. В частности, об этом написал в соцсети Twitter Дрю Фишер (Drew Fisher), старший разработчик Python и OpenStack для Solaris.

«Это правда. Oracle сократила большинство из Solaris (и других) сегодня», — сообщил он. Сам Фишер также потерял работу, о чем написал отдельно: «Oracle подарила Добби носок! Добби свободен! Кому-нибудь нужен разработчик Python с опытом 15+ лет?»

Судьба Solaris

ИТ-обозреватель Саймон Фиппс (Simon Phipps) также подтвердил в Twitter, что был уволен «примерно весь» технический персонал проекта Solaris (он использовал обозначение «~all»). Фиппс считает, что это свидетельствует о «конце жизни» разрабатываемого продукта. Тем не менее он отметил, что небольшое количество разработчиков осталось на своих местах. Другие записи на The Layoff свидетельствуют, что не так давно «сотни» работников были переведены из команды Solaris в отдел Oracle по работе с Linux.

Из компании Oracle были уволены почти все разработчики ОС Solaris

Новая волна сокращений приведет к остановке разработки систем хранения данных ZFS Storage Appliance, но судьба Solaris и SPARC остается неопределенной, пишет издание The Register. Oracle сообщала о намерении поддерживать Solaris до 2030 г., поэтому пользователи не будут брошены на произвол судьбы. С учетом того, что переведенные в отдел Linux кадры могут часть своего времени посвящать Solaris, у компании не должно возникнуть затруднений с обновлением этой ОС, пишет The Register. Последние значительные изменения были внесены в Solaris три года назад с выходом версии Solaris 11.

Однако, если Oracle приостановит разработку SPARC, это может отрезать пользователям платформ, созданных в Sun, путь эвакуации через облако. Такое решение говорит о том, что планы Oracle по созданию SPARC-совместимого облака не получили необходимой поддержки, отмечает The Register.

Предыдущие сокращения

В начале августа стало известно, что из Oracle уходит ветеран Sun Джон Фаулер (John Fowler), который занимал на момент увольнения должность исполнительного вице-президента. Фаулер отвечал за развитие всех системных продуктов Oracle, включая Solaris, SPARC и сервера архитектуры x86, а также дисковые и ленточные хранилища. Причины ухода Фаулера не разглашаются.

В январе 2017 г. стало известно, что Oracle сократила более 1 тыс. работников, в основном сотрудников своего аппаратного подразделения в Санта-Кларе в США. В их число попали разработчики SPARC и Solaris. Всего в Санта-Кларе было сокращено около 450 человек, а общее число уволенных сотрудников компании, по данным The Layoff, могло достичь 1,8 тыс. человек.

Эту волну сокращений Oracle объяснила тем, что намерена переориентировать бизнес на облачные решения, как на более прибыльные по сравнению с системными. Компания занялась производством процессоров SPARC и разработкой платформы Solaris после того, как в 2009 г. выкупила компанию Sun Microsystems за $7,4 млрд. Процессоры используются в производстве серверов и аппаратных систем Oracle. В июне 2016 г. компания сообщила, что собирается сделать SPARC S7 частью сервиса Oracle Cloud.