Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании

Программа «Цифровая экономика» предполагает строительство в России новой федеральной беспроводной сети стандарта LPWAN. Данная сеть предназначена для сбора данных с устройств интернета вещей и будет охватывать большинство территории страны. Проект, скорее всего, будет реализовывать АО ГЛОНАСС, причем предполагается строить сети на базе отечественного оборудования.

Новая федеральная беспроводная сеть

В программе «Цифровая экономика», разработанной Минкомсвязи по поручению президента Владимира Путина, после утверждения Правительством появился ряд новых пунктов. В том числе в разделе «Информационная инфраструктура» теперь присутствует пункт о строительстве сети стандарта LPWAN.

Технология LPWAN предназначена для передачи данных на большие расстояния с низкой скоростью. Технология рассчитана на сбор информации с устройств интернета вещей и осуществления межмашинных коммуникаций (m2m). Сейчас в Европе LPWAN работает на частотах 169 МГц, 433 МГц, и 868 МГц.

Когда и где будет запущена новая сеть

Согласно программе, до конца текущего года будет разработана концепция развития сетей узкополосной сети связи сбора телеметрической информации в городах с территорий более 100 кв. км. Также будут определены потребности в услугах, подходы к созданию и использованию сети LPWAN.

Путину советуют построить в России сеть LPWAN

Параллельно будет проведена разработка, совершенствование и доработка программно-аппаратного комплекса, включающие телекоммуникационное оборудование, отвечающего потребностям развития сетей узкополосной сети связи и сбора телеметрической информации. Подчеркивается, что оборудование должно быть преимущественно отечественного производства.

В начале будущего года будут определены перечни и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для строительства сети LPWAN. Позднее будут созданы условия для развития федеральной сети узкополосной связи по технологии LPWAN, в том числе определены радиочастоты для разворачивания сети, приняты нормативные правовые акты и реализован пилотный проект создания сети связи.

В IIIквартале 2018 г. будет проведено планирование сетей узкополосной связи по технологии LPWAN, порядок ее развертывания и создания. К IIIкварталу 2019 г. сети связи LPWANбудут внедрены в первых пяти городах с численностью населения более 1 млн человек, причем на данных сетях будет применяться отечественное оборудование.

До конца 2022 г. сети LPWAN, использующие отечественное оборудование, будут внедрены во всех городах России с территорией более 100 кв. км. А к концу 2024 г. будет обеспечено повсеместное внедрение сетей LPWAN в малых городах и поселках городского типа, а также вдоль федеральных автомобильных и железнодорожных магистралей.

Кто займется новым мегапроектом

Ранее проект строительства сети LPWAN представило государственное АО ГЛОНАСС, отвечающее за систему автоматического реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». АО ГЛОНАСС называет свое решение полностью отечественной разработкой и предлагает использоваться данную сеть для управления датчиками, сбора телеметрической информации и контроля почв на территории сельскохозяйственных угодий.

По данным газеты «Ведомости», на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) будет рассмотрен вопрос о выделении АО ГЛОНАСС частот для строительства сети LPWAN в диапазоне 800 МГц. Источник CNews, близкий к ГКРЧ, подтверждает, что такой вопрос будет рассматриваться, причем циркуляр о необходимости выделения частот, по его словам, пришел «с самого верха».

Эксперты смотрят скептически на данную идею

Строительства сети LPWAN вряд ли окупится, полагает ведущий Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев. «Главный плюс LPWAN состоит в том, что небольшим числом базовых станций можно покрыть большую территорию, — рассуждает Климарев. — Однако на практике, если к сети будут подключаться все датчики, установленные в многоквартирных домах, придется ставить больше базовых станций, и строительство сети уже не будет таким дешевым».

«Во Франции сети LPWAN нашли свое применение в сельской местности, — продолжает Климарев. — Однако вряд ли потребители в российских селах смогут позволить себе установку устройств интернета вещей».

Со своей стороны, глава Ассоциации интернете вещей Андрей Колесников отрицательно смотрит на саму идею создания федеральной сети LPWAN. «Рынку нужна здоровая конкуренция, — говорит Колесников. — Совершенно не понятно, почему некая новая структура должна получить частоты для сети LPWAN, если у нас есть профессиональные сотовые операторы, чьи сети в скором времени и так смогут обеспечить работу соответствующих функций».