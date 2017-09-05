В ВТБ назначен новый руководитель ИТ-департамента

Опыт и профессионализм

ВТБ объявил о назначении на должность руководителя департамента информационных технологий банка Сергея Баранова.

Сергей Баранов занимал должность заместителя руководителя департамента информационных технологий банка ВТБ с 2011 г. Ранее, с декабря 2008 г. Баранов работал руководителем департамента информационных технологий ВТБ капитал.

До Сергея Баранова пост руководителя ИТ-департамента ВТБ с 2004 г. по 2017 г. занимал Назипов Дмитрий, который перешел в мае 2017 г. на должность первого вице-президента и руководителя ИТ-блока Газпромбанка.

Биографическая справка

Сергей Баранов пришел в группу ВТБ на должность руководителя глобального департамента ИТ-приложений ВТБ Капитал в июле 2008 г.

С 1998 г. Сергей Баранов занимал посты руководителя департамента информационных технологий, вице-президента, а также кластер-менеджера по развивающимся странам в Дойче банке (Deutsche Bank). С 1997 по 1998 Сергей работал в ING Банке на позиции старшего инженера.

Сергей Баранов, руководитель Департамента информационных технологий ВТБ

Сергей Баранов окончил инженерный факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана в 1994 году. В 1996 г. он получил диплом бакалавра экономического факультета Института мировой экономика и информационных технологий, и в 2009 г. закончил программу MBA в Frankfurt Banking Academy.

Грядущие структурные изменения банка

В настоящее время ВТБ готовится к объединению с ВТБ 24 под единым брендом. ИТ-службам во время подобных слияний всегда приходится заниматься массированными преобразованиями по превращению двух ИТ-инфраструктур в единое целое.

Объединение ИТ-инфраструктур ВТБ и ВТБ 24 должно закончиться к 1 января 2018 г. В настоящее время ИТ-подразделения обоих учреждений занимаются объединением двух организаций в одну структур с единой региональной сетью продаж и обслуживания, единым продуктовым рядом, обязательной отчетностью. В результате объединенная инфраструктура должна обеспечить всем существующим клиентам уровень сервиса лучше, чем тот, который был раньше.

ВТБ и ВТБ 24 активно ведут масштабную цифровую трансформацию с целью выйти на лидирующие позиции по качеству клиентского сервиса. Применяется большое количество как технологических, так и организационных новшеств, включая Agile, лямбда-архитектуру, ДБО 2.0, единый клиентский портал, DataLake, продвинутую бизнес-аналитику и ряд других активностей.

В настоящее время ВТБ 24 и ВТБ параллельно ведут проект, который в 2018-2019 гг. позволит объединить облака в одно большое на базе решений НРЕ. Помимо этого, также прорабатывается проект объединения корпоративного хранилища и розничного хранилища в Федеративное хранилище данных с одновременным построением единого DataLake. Выстраивается общий процесс моделирования рисков, реализуется совместный проект по переходу на стандарт IFRS9, который требует моделирования рисков на основе самых инновационных подходов.

Среди недавних внедрений розничного бизнеса ВТБ – запуск обновленного мобильного приложения для устройств на платформе iOS. Пользователям новой версии «Мобильного банка» доступна упрощенная регистрация, а также сохранена возможность входа и подтверждения операций по отпечатку пальца. Список функций пополнила возможность сканирования номера карты при регистрации, при осуществлении переводов, а также при привязке карты стороннего банка; полная переработка функциональности переводов.

На сегодняшний день в приложении «мобильный банк» ВТБ зарегистрированы более 520 тыс. человек. Ежемесячно они совершают 1 млн операций на общую сумму почти 6 млрд руб. Доля операций, совершенных в приложении, составляет 22%.