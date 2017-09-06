Китайцы сделали смартфон-флагман с огромной батареей и экраном больше, чем у Samsung и LG. Цена

Китайский производитель UmiDigi представил флагман, у которого экран занимает 90% передней панели, а емкость аккумулятора составляет 5100 мАч. Безрамочные дисплеи последних флагманов Samsung и LG занимают 82-84% передней панели, а емкость батареи у них колеблется от 3000 мАч до 3500 мАч.

UmiDigi S2 представлен официально

На выставке IFA 2017, которая проходит сейчас в Берлине, состоялась презентация смартфонов UmiDigi S2 и S2 Pro, флагманских аппаратов китайского производителя UmiDigi. Смартфоны примечательны тем, что имеют безрамочный дисплей и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Размещение предзаказов на эти устройства станет возможно с 18 сентября 2017 г. Стоимость UmiDigi S2 составит $229,99, а UmiDigi S2 Pro обойдется покупателю в $299,99.

У большинства популярных флагманов других производителей емкость аккумулятора значительно меньше. Например, у смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, представленных в марте 2017 г., батарея рассчитана на 3000 мАч и 3500 мАч соответственно. Анонсированный на днях флагман LG V30 оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч.

Технические характеристики

UmiDigi S2 и S2 Pro получили дисплей с диагональю 6 дюймов и разрешением 1440 х 720 пикселей. Экран занимает 90% площади передней панели, соотношение его сторон составляет 18:9. Для сравнения: у LG V30 экран занимает 82% лицевой панели, у Samsung Galaxy S8 — 84%.

Младшая модель UmiDigi S2 создана на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio P20 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Предусмотрена установка карт microSD емкостью до 256 ГБ. Старшая модель UmiDigi S2 Pro выполнена на основе процессора MediaTek Helio P25, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.

Дисплей UmiDigi S2 занимает 90% передней панели корпуса

Смартфоны оснащены двойной тыловой камерой с разрешением модулей 13 МП и 5 МП. Разрешение фронтальной камеры равно 5 МП. Емкость аккумулятора в обеих моделях составляет 5100 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge. Как утверждает производитель, смартфоны могут работать без подзарядки до двух суток при активном использовании.

Обе модели рассчитаны на две SIM-карты. Габариты корпуса составляют 158,1 x 74,6 x 8,8 мм при весе устройства 186 граммов. Предусмотрено два цветовых решения — черное и красное.

Другие модели производителя

UmiDigi S2 и S2 Pro — это не первые модели UmiDigi, у которых аккумулятор более емкий, чем у других смартфонов того же класса. В июне 2017 г. компания представила смартфоны UmiDigi Z1 и Z1 Pro, где батарея рассчитана на 4000 мАч. При этом корпус Z1 имеет толщину 8,2 мм, а Z1 Pro — 6,95 мм.

UmiDigi Z1 Pro получил AMOLED-экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD. Аппаратной основой послужил 8-ядерный процессор MediaTek Helio P20 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Аппарат располагает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Пользователь может вставить в устройство либо две SIM-карты, либо одну SIM и одну microSD. Два модуля тыловой камеры UmiDigi Z1 Pro имеют разрешение 13 МП и 5 МП соответственно, разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП.

UmiDigi Z1 имеет идентичные параметры, за исключением толщины и того факта, что в производстве дисплея используется матрица Sharp IZGO. Стоимость UmiDigi Z1 Pro равна $299,99, а Z1 — $269,99.