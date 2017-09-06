У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы

У фонда Telconet Capital, основавшего телекоммуникационного оператора Yota и производителя смартфонов Yota Devices, произошли неожиданные изменения в составе акционеров. Если ранее фонд на паритетных началах принадлежал Сергею Адоньеву и Альберту Авдоляну, то теперь основным акционером остался только Авдолян.

У Telconet Capital поменялись акционеры

В распоряжении CNews оказался договор купли-продажи акций компании Yota Devices — производителя смартфонов YotaPhone. Сделка была заключена в 2016 г., в ходе нее китайская China Baoli (бывшее название — Rex Global) приобрела у фонда Telconet Capital 30% акций компании за $46,2 млн.

Из документов сделки следует, что основным владельцем Telconet является предприниматель Сергей Авдолян, хотя ранее утверждалась, что Авдолян владеет данным фондом на паритетных началах с другим бизнесменом — Сергееем Адоньевым.

Чем известен Telconet

Telconet Capital был основным акционером телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota). В конце 2008 г. 25,1% акций «Скартела» было приобретено госкорпорацией «Ростех». В 2012 г. основной владелец «Мегафона» — Алишер Усманов — договорился с акционерами «Скартела» об объединении активов в холдинг Garsdale Services. В результате сделки Telconet и «Ростех» получили долю в Garsdale.

Проблемный бренд Yota

В 2013 г. Garsdale за неназванную сумму выкупил у Telconet собственные акции (фонду принадлежало 13,5% акций Garsdale). Параллельно была организована компания Yota Devices, производящая Android-смартфон YotaPhone с двумя экранами.

Изначально Yota Devices принадлежала кипрской компании Wooden Fish Agency, представлявшей интересы фонда Telconet Capital. Затем акционерная структура Yota Devices стала в значительной степени схожа со структурой акционеров «Скартела»: 64,9% акций получил Telconet Capital, 25,1% — госкорпорация «Ростех», еще 10% достались менеджменту.

Авдолян без Адоньева

Изначально об акционерах Telconet не было ничего известно. В 2010 г. было раскрыто, что одним из пайщиков данного фонда является бизнесмен Сергей Адоньев. В 2012 г., в ходе выхода «Мегафона» на IPO, стало известно, что Telconet на паритетных началах принадлежит Сергею Адоньеву и его партнеру — Авдоляну.

Из документов же о покупке акций Yota Devices следует, что основным владельцем Telconet Capital в настоящее время является Альберт Авдолян. Что стало с долей Сергея Адоньева, не известно. В Telconet от комментариев отказались.

В настоящее время акции Yota Devices распределены следующим образом: 34,9% акций компании принадлежат Telconet Capital, 30% — China Baoli, 10% — бывшему менеджменту.

Чем известны Адоньев и Авдолян

Сергей Адоньев получил известность в 1990-х годах — он был совладельцем импортера фруктов JFC. В 2011 г., во время визита президента России Владимира Путина (в то время занимал пост премьер-министра) в офис Yota, именно Адоньев встречал его от лица акционеров компании.

Альберт Авдолян давно занимается телекоммуникационным бизнесом. В частности, он был совладельцем компании «Экспател», которая строила телекоммуникационные сети, в том числе и для «Скартела».