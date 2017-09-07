Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука

Китайские ученые выяснили, что голосовые помощники вроде Siri, Alexa, Cortana и др. охотно выполняют тайные неслышимые команды, отданные злоумышленниками с помощью ультразвука. Для атаки нужен лишь ультразвуковой передатчик стоимостью около $3. С его помощью голосового помощника можно заставить совершать звонки и даже управлять автомобилем.

Тайное управление

Голосовым помощникам — таким как Siri (компании Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета в Китае. Они не первые предприняли попытку скрыто управлять голосовым помощником. Однако в предыдущих исследованиях использовались команды хоть и не понятные человеку, но все-таки улавливаемые им на слух.

В новом же исследовании ученые впервые разработали систему полностью неслышимых для человека команд под названием DolphinAttack («атака дельфина»). В названии нашел отражение тот факт, что дельфины способны генерировать и воспринимать ультразвуковые волны, общаясь таким образом друг с другом и различая за счет отражения ультразвуковых волн окружающие предметы. Результаты исследования были опубликованы на ресурсе arxiv.org.

Как это работает

В ходе DolphinAttack используются ультразвуковые преобразователи, которые превращают голос злоумышленника в аудиосигнал с частотой свыше 20 кГц, благодаря чему эти сигналы не воспринимаются человеческим ухом. Чтобы голосовой помощник смог услышать такую команду, преступнику придется предварительно посетить дом жертвы и спрятать там удаленно контролируемый ультразвуковой передатчик или просто подобраться к жертве на достаточно близкое расстояние. Необходимый для атаки прибор можно приобрести по цене от $3.

Одна из главных проблем исследования заключалась в том, что многие микрофоны, в том числе голосовых помощников, разрабатываются в расчете не восприятие нормального человеческого голоса, поэтому они просто отфильтровывают все шумы, не соответствующие ему по частоте, в том числе ультразвук. Однако в микрофонах также имеются усилители, которые благодаря своей фактической нелинейности в процессе усиления звука создают новые частоты. Поэтому в итоге ультразвуковая команда, отраженная усилителями, улавливается голосовым помощником. Далее она дешифруется, восстанавливается и интерпретируется системой распознавания речи.

Дельфины не только общаются друг с другом с помощью ультразвука, но и ориентируются таким образом в пространстве

DolphinAttack дополнительно усложняется, если используется против Siri. Голосовой помощник Apple умеет распознавать голос своего владельца, чужим голосом его невозможно активировать. Чтобы добиться этого, злоумышленнику придется достать запись голоса жертвы, в которой содержатся все звуки, присутствующие в стандартной фразе активации «Hey Siri». Далее из этих звуков нужно смонтировать саму фразу, и уже с ее помощью активировать Siri.

Результаты эксперимента

DolphinAttack прошла проверку на популярных голосовых помощниках, в том числе Siri, Google Now, Samsung S Voice, Huawei HiVoice, Cortana и Alexa. Отдав последовательность неслышимых команд, ученые смогли, например, активировать Siri и попросить ее начать видеозвонок на iPhone с помощью услуги FaceTime. Также исследователи смогли убедить Google Now переключить смартфон в режим «В самолете», и даже управляли с помощью этого голосового помощника навигационной системой в автомобиле Audi Q3.

По словам исследователей, DolphinAttack можно выявить с помощью так называемого метода опорных векторов (SVM). Ученые предлагают перепроектировать голосовых помощников таким образом, чтобы они были не чувствительны к ультразвуковым командам.

Возможные препятствия

Успех атаки в значительной мере зависит от того, насколько шумно в помещении, где она проводится. Например, когда ученые отдавали Siri ультразвуковую команду перевести iPhone в режим «В самолете», то в офисе помощник выполнял ее в 100% случаев, в кафе — в 80% случаев, а на улице всего в 30% случаев.

Кроме того, у каждого смартфона существует идеальная, лучше всего им воспринимаемая ультразвуковая частота. Она зависит от конфигурации усилителей в микрофоне. Эту частоту можно подобрать в ходе эксперимента — например, для смартфона Nexus 7 идеальная частотой является 24,1 кГц. Тем не менее, аппарат отзывается на ультразвуковые команды, отданные на других частотах, пусть и с меньшей вероятностью.