Intel оспорила миллиардный антимонопольный штраф

Пересмотр штрафа Intel в $1,3 млрд по делу об антимонопольном расследовании Евросоюза, по мнению аналитиков, может стать поводом для апелляции Google, недавно оштрафованной ЕС на $2,5 млрд.

На повторное рассмотрение

Апелляционной суд Европейского союза в немецком Франкфурте принял решение о пересмотре антимонопольного расследования деятельности Intel, передав дело в суд низшей инстанции с вердиктом о повторном рассмотрении и пересмотре наложенного ранее на компанию штрафа в размере 1,06 млрд евро (около $1,3 млрд).

Решение о наложении штрафа на Intel было вынесено судом Еврокомиссии по антимонопольному делу в 2009 г., когда европейские регуляторы обвинили компанию в методах незаконной конкуренции на рынке процессоров по отношению к компании AMD.

Суть антимонопольного расследования

По мнению Европейской комиссии, Intel в период между 2002 г. и 2007 г. предоставляла значительные скидки производственным партнерам – таким как Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, за отказ от использования процессоров AMD или за задержки выпуска такой продукции. В Еврокомиссии интерпретировали подобные действия как разновидность взяток.

В дополнение, власти ЕС также обвинили Intel в сговоре с крупнейшим европейским сетевым ритейлером MediaMarkt, который предлагал вычислительные системы исключительно на базе чипов Intel.

Intel оспорила штраф Еврокомиссии 8-летней давности в $1,3 млрд

Intel с самого начала не согласилась с вердиктом антимонопольного комитета ЕС, однако все предыдущие попытки оспорить решение Еврокомиссии заканчивались не в пользу компании. Неудачей завершилась подача апелляции в 2012 г., при этом в 2014 г. суд повторно подтвердил решение Еврокомиссии и оставил в силе первоначальное решение.

В итоге у компании в запасе оставалась только попытка подачи апелляции в Высшую инстанцию суда Европейского союза, которая изучает законность применения правовых нормативов, и эта попытка оказалась для Intel успешной.

«Затянувшийся процесс подачи апелляций наконец-то закончился решением в пользу Intel, и теперь Общему суду стоит принять решение о том, могла ли ценовая политика Intel нанести ущерб конкуренции, – написал в официальном блоге компании Стив Роджерс (Steve Rogers), исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Intel. – Суд направил дело обратно в Общий суд для переоценки».

Перспективы дела Intel и его побочные последствия

По мнению обозревателей рынка из The Electronic Times, возврат антимонопольного расследования против Intel в суд низшей инстанции вернула дело в состояние полной неопределенности – как в плане сроков вынесения окончательного решения, так и в плане размеров антимонопольного штрафа, который к настоящему времени может составлять порядка $1,5 млрд (с учетом изменения обменных курсов и инфляции).

Кроме того, отмечают аналитики The EET, решение Апелляционного суда ЕС об отправке антимонопольного дела Intel на пересмотр может стать прецедентом, который вдохновит другие компании, оспаривающие в торговых судах антимонопольные решения ЕС, на более энергичные действия.

В конце июня 2017 г. CNews писал, что Еврокомиссия официально обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства ЕС за махинации с поисковой выдачей в пользу собственного сервиса Google Shopping. Сумма вынесенного Еврокомиссией штрафа в размере 2,42 млрд евро, как указывалось в заявлении, «учитывает продолжительность и тяжесть нарушения». В Google по этому поводу отметили, что антимонопольщики не учитывали в расследовании постоянную конкурентную борьбу между онлайн-ритейлерами Amazon и eBay, которые «являются крупнейшими игроками в интернет-пространстве».

Ранее, в мае 2017 г. Google фактически уступила в споре с российскими антимонопольщиками и после двухлетней судебной тяжбы с ФАС полностью оплатила штрафы в размере более 439 млн руб., наложенные на нее за нарушение конкуренции.