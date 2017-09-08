Срыв поставок. Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса

Сложности с выпуском iPhone 8 сбили график производства на месяц, однако Apple не намерена переносить намеченную на 12 сентября 2017 г. презентацию. Дефицит поставок может возникнуть в первые же дни продаж, предупреждает WSJ.

Смежники подводят

Компания Apple может не справиться с необходимыми объемами поставок нового поколения смартфонов iPhone. Дефицит может возникнуть в первые же дни поставок после презентации, которую в Apple официально назначили на 12 сентября 2017 г. и переносить не собираются, сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Дефицит с необходимыми объемами поставок iPhone может возникнуть в связи с тем, что контрактный производитель, тайваньская Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision), приступила к производству смартфонов с месячным отставанием от графика, сообщает WSJ.

Ключевой проблемой при производстве источники WSJ называют сложность сборки iPhone 8, а также ряд технических особенностей дизайна новых смартфонов, решение по части которых затянулось до последнего момента.

Спасение утопающих

В настоящее время Foxconn Technology делает все возможное для ликвидации отставания от графика и наращивания объемов производства, отметил источник WSJ. В частности, руководство компании расширило объемы производства на своей китайской фабрике в Чжэнчжоу, увеличив число сотрудников до 250 тыс. человек (данные на июнь 2017 г.)

Помимо этого, руководство Foxconn также расширило программу поощрения персонала. Выплаты бонусов, по данным источника WSJ, призваны стимулировать производительность работников и привлекать на фабрику новых сотрудников.

Несмотря на все предпринятые меры, отмечает эксперт WSJ, этого может оказаться недостаточно, и сроки по поставке необходимых объемов первых партий новых iPhone могут быть сорваны.

Технические сложности

Среди производственных сложностей, которые привели к сбою графика, эксперт WSJ, в частности, называет конструкцию OLED-экрана: в новых iPhone сенсорный слой (дигитайзер) не отделен от дисплея, в то время как в смартфонах Samsung дисплей и дигитайзер объединены в единое целое. Производство подобных дисплеев сопряжено с дополнительными действиями и повышает риск возникновения брака и ошибок.

Предположительный внешний вид новых смартфонов Apple iPhone 8

Кроме того, согласно появившейся сегодня в Сети информации от Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитика KGI Securities, Apple закупает OLED-дисплеи для нового поколения смартфонов эксклюзивно у Samsung Display, которая, пользуясь монополией, запросила примерно $120-$130 за каждый OLED-модуль для iPhone 8. Для сравнения: 5,5-дюймовые ЖК-дисплеи для iPhone 7 Plus обходятся Apple примерно в $45-55 каждый в зависимости от поставщика.

Еще одной проблемой при подготовке к производству новых смартфонов Apple стал вопрос с расположением физической кнопки с сенсором отпечатков пальцев, отмечает источник WSJ. Кнопку планировалось убрать, а сенсор встроить непосредственно в экран, но в срок сделать это не удалось, поэтому разблокировка iPhone 8 будет производиться, скорее всего, привычным паролем или с помощью новой технологии 3D-сканирования и распознавания лица пользователя.

Apple, Foxconn и Samsung Display отказались комментировать WSJ эту информацию.

Все выяснится в ближайшие две недели

Apple начала рассылку официальных приглашений на презентацию своих новых гаджетов 31 августа 2017 г. Мероприятие назначено на 12 сентября.

Ожидается, что линейка новых смартфонов компании будет включать как минимум три модели: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition, хотя точные названия гаджетов до сих пор сохраняются в строжайшей тайне.

В дополнение, Apple также планирует представить новые «умные часы» Apple Watch, оснащенные встроенным LTE-модемом, телеприставку Apple TV с поддержкой разрешения 4К и технологии HDR. В рамках презентации также ожидаются подробности о новой версии мобильной операционной системы iOS 11.

Продажи новых версий iPhone, по данным WSJ, могут начаться уже 22 сентября 2017 г.