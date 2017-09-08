Из Facebook делают сайт для знакомств

Facebook тестирует новую функцию, которая помогает пользователям договориться о встрече в реальной жизни. Механизм очень напоминает приложение для знакомств Tinder — пользователей тайно спрашивают, хотят ли они встретиться друг с другом, и сообщают результаты опроса, только если оба ответили «да».

Новый сервис Facebook

Соцсеть Facebook намерена помочь своим пользователям в организации свиданий друг с другом — соответствующий сервис уже тестируется в канадском Торонто и Новой Зеландии в приложении для iOS и Android. Работает он следующим образом: Facebook показывает пользователю фото одного из его друзей и спрашивает, не хотел бы он встретиться с этим другом в течение недели. Аналогичный запрос приходит и выбранному соцсетью другу.

Если оба пользователя отвечают «да», Facebook сообщает им об этом и предлагает договориться о встрече. Если же хоть один из них ответит «нет», соцсеть сворачивает инициативу и ничего не говорит им об ответах друг друга. Похожий принцип назначения свиданий — по тайному взаимному согласию — действует в приложении для знакомств Tinder, отмечает издание Motherboard. С той разницей, что в Tinder так могут поступать совершенно незнакомые люди, а в Facebook запрос о свидании приходит только тем пользователям, которые уже являются «друзьями».

По наблюдениям редакции Motherboard, сервис не выбирает специально среди друзей тех, кто может представлять романтический интерес друг для друга. Соцсеть сообщает пользователю, что просто намерена помочь друзьям, которые общаются в интернете, провести время вместе в реальной жизни.

Что такое Tinder

Tinder – это мобильное приложение для знакомств, запущенное в 2012 г. Развитием сервиса занимается американская компания Match Group, дочернее предприятие InterActiveCorp. Tinder используется с целью завести как краткосрочные, так и долгосрочные отношения. Приложение доступно на 30 языках. По состоянию на 2016 г. имеет 100 млн скачиваний и 50 млн пользователей, 10 млн из которых заходят в него ежедневно.

Facebook начал спрашивать пользователей, не хотят ли они увидеть своих друзей в реальности



Tinder работает только с теми пользователями, у которых есть учетная запись в Facebook или Spotify. Приложение предлагает пользователю фотографии других пользователей, которые находятся поблизости, в сопровождении краткой биографической справки. Предложенную фотографию можно «смахнуть» вправо или влево, согласившись или отказавшись таким образом начать чат с кандидатом. Если оба пользователя соглашаются, Tinder сообщает им об этом, и они могут начать общение. По состоянию на 2016 г. приложение ежедневно фиксировало 26 млн совпадений.

Проблема подражания в Facebook

Tinder — не единственный сервис, функции которого пытается повторить Facebook. Напомним, что в 2013 г. компания попыталась выкупить за $3 млрд популярную соцсеть Snapchat, однако получила отказ. С тех пор Facebook стремится привлечь аудиторию Snapchat, добавляя у себя аналогичные функции. В 2014 г. компания даже выпустила «убийцу» Snapchat — приложение Slingshot, призванное подтолкнуть пользователей смартфонов делиться фотографиями и видео из повседневной жизни.

Ресурс The Guardian подсчитал, что Facebook пыталась клонировать или купить различные функции Snapchat в общей сложности 10 раз. В основном это фильтры и опции, связанные с фото- и видеоконтентом. Однако большая их часть не пользуется особой популярностью — клиенты Snapchat не спешат переходить в Facebook. В 2016 г. компания попыталась выкупить азиатский аналог Snapchat, перспективную южнокорейскую соцсеть Snow, но также получила отказ.