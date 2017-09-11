Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями

Программа «Цифровая экономика» предполагает серьезную корректировку нормативной базы. Будет создан правовой инструментарий для помощи стартапам, противодействия цифровым картелям и злоупотреблениям с патентами и стандартами. Для отдельных компаний будет введен особый правовой режим с обязательным согласованием проектов и льготным налогообложением.

Как отрегулировать цифровую экономику

Правительство утвердило программу «Цифровая экономика», подготовленную Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина. Финальный вариант программы значительно отличается от своей первоначальной версии, в числе прочего изменен раздел «Нормативное регулирование».

Согласно этому разделу, до конца 2017 г. должен быть определен федеральный орган исполнительной власти, ответственный за правовое регулирование в сфере цифровой экономики, и учрежден центр компетенции, обеспечивающий мониторинг и совершенствование правового регулирования в данной сфере.

Кроме того, до конца 2017 г. должна быть разработана концепция первоочередных мер по совершенствованию правового регулирования с целью развития цифровой экономики.

В этой части положения программы уже практически выполнены. Согласно постановлению кабинеты министров, Минкомсвязи будет отвечать за реализацию направлений «Информационная инфраструктура», «Исследования и разработки» и «Информационная безопасность», а Минэкономразвития - за разделы «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование».

Функции проектного офиса программы будет выполнять Аналитический центр при правительстве.

Написанная для Путина программа «Цифровая экономика» предполагает помощь стартапам,

борьбу с «цифровыми картелями» и патентными троллями.

Для отдельных компаний она предусматривает льготный налоговый режим

Общий контроль над реализацией программы поручен подкомиссии по цифровой экономике, специально созданной при Правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, для взаимодействия власти и бизнеса будет создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика». В нее войдут «Ростелеком», «Росатом», «Сколково», Агентство стратегических инициатив (АСИ), «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru Group. По каждому направлению программы на базе одной из этих структур будет создан центр компетенций.

Целью изменения нормативно-правовой базы авторы программы ставят формирование благоприятных правовых условий для сбора, передачи, хранения, обработки и доступа к данным. Программа предполагает определение основных понятий и принципов цифровой экономики, видов ответственности субъектов правоотношений в цифровой экономики и вопросов юридической значимости цифровых данных, в том числе применительно к документам на бумажном носителе.

Избавление от бумаги

Планируется определить перечень ключевых действующих правовых ограничений, включающий в себя, в том числе, перечень действующих требований по использованию исключительно бумажного документооборота или использование устаревших технологий при обработке данных. Должны быть урегулированы права на сбор таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов, условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных.

Программа предполагает установить новые правила сбора отчетности, в том числе статистической информации, исключающие дублирование этой информации. Ожидается создание нормативно-правовой базы для децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав и внедрение инновационных технологий на финансовом рынке.

Должны быть установлены принципы безбумажного взаимодействия и использования электронного документооборота. Также должны быть определены особенности оформления трудовых отношений в цифровой экономики, включая безбумажное взаимодействие работников и работодателей и заключение электронных трудовых договоров.

Планируется сформировать единую цифровую среду доверия, позволяющая обеспечить участников цифровой экономики средствами доверенных цифровых дистанционных коммуникаций: удаленное подтверждение личности, равный статус различных способов идентификации и аутентификации физических и юридических, равное с очно-бумажными взаимодействиями правовое признание как в публично-правовых, так и гражданско-правовых взаимодействиях, способы независимой доверенной фиксации и предоставления заинтересованным лицам юридических фактов, связанных с электронным взаимодействием.

Регулирование робототехники и искусственного интеллекта

Ожидается решение вопросов регулирования правовых вопросов, связанных с использованием робототехники и инструментов искусственного интеллекта. Должны быть внедрены стандарты раскрытия информации, в том числе в форме открытых данных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления.

Борьба с патентными троллями

В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направленные на внедрение инструментов стимулирования развития цифровой экономики в части оборота интеллектуальной деятельности, в том числе оцифровки, и цифровому обороту накопленных массивов объектов интеллектуальных прав.

Будет обеспечено поощрение использования результатов интеллектуальной деятельности для нужд инновационного развития и преодоление ограничивающих инновационное развитие видов злоупотреблений интеллектуальными правами.

Под злоупотреблениями понимается сопряжение патентов и стандартов, технологическая дискриминация и т.п., то есть речь в документе идет о борьбе с так называемыми патентными троллями.

Кроме того, должна быть осуществлена либерализация глобального режима оборота объектов интеллектуальных прав в интересах развития цифровой экономики.

Помощь стартапам и противодействие цифровым картелям

Антимонопольное законодательство также будет подкорректировано под нужды цифровой экономики. Будет проведено формирование инструментов снятия (снижения) барьеров входа на рынки цифровой экономики для стартапов в части доступа к ключевым технологиям и базам данных.

Также будет создан правовой инструментарий противодействия картелям, основанным на цифровых алгоритмам и проведено формирование правового инструментария противодействия антиконкурентному поведению на инновационных рынках.

Инструменты контроля экономической концентрации будут приведены к условиям цифровой экономики, в том числе в части концентрации больших массивов данных как средства монополизации и учета сетевых эффектов цифровых платформ.

Авторы программы предлагают и введение налоговых льгот для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с развитием современных технологий, сбором и использованием данных, и стимулирование импортозамещения и экспортно-ориентированных проектов в области цифровой экономики. Это должно случиться в 2020 г.

Избранные организации с особым правовым режимом и льготным налогообложением

Для организаций, ведущих свою деятельность в приоритетных видах деятельности цифровой экономики и имеющих определенный уровень информатизации процессов и готовых открыть их для государства, будет введен специальный налоговый режим.

Кроме того, для таких организаций будут введены особые процедуры проведения альтернативной контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и мониторинга соблюдения компаниями обязательных требований, в том числе в части особого правового статуса организаций.

У госорганов появится обязательность проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность таких компаний, включая введение специальной технологической оценки проектов нормативных правовых актов и технологических решений. Также органам власти придется отменять правовые нормы, распространяющиеся на данные организации и получившие отрицательную оценку регулирующего воздействия.

Кроме того, будет введен запрет на введение новых форм взаимодействия государства с физическими и юридическими лицами до создания по определенным стандартам электронных форм такого взаимодействия.

Признание международных стандартов на английском языке

В 2018 г. будет сформирована концепция стандартизации в области цифровой экономики. Она подразумевает создание национальной экспертной экосистемы в партнерстве с отраслевыми системами стандартизации, а также в партнерстве с международными и зарубежными системами стандартизации, предусматривающая ускоренное применение национальных стандартов на основе отраслевых и корпоративных документов.

Также будет обеспечена возможность применения международных, региональных и зарубежных документов по стандартизации на английском языке, в том числе для участников специальных правовых режимов.

Будет обеспечена и возможность субсидирования затрат организаций, принимающих участие в разработке международных стандартов в рамках международных организаций по стандартизации. Произойдет формирование библиотеки национальных стандартов по приоритетным направлениям в машиночитаемом виде.

Юристы для цифровой экономики

В разделе регулирования говорится и об образовательной деятельности. В 2019 г. будет создана программа обучения юристов в цифровой экономики. Также будут разработаны подходы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих, участвующих в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов, и разработан интерактивный ресурс обучения для всех заинтересованных.