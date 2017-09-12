«Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн

Интегратор «Астерос» проиграл в суде дело по иску своего субподрядчика по проекту создания туристической информсистемы «Электронная путевка». Ему придется выплатить бывшему партнеру десятки миллионов, но при этом у него есть основания считать итог разбирательства своей стопроцентной победой.

Решение в пользу субподрядчика

Арбитражный суд Москвы занял сторону компании «Аэронавигатор» в ее споре с «Астеросом» и взыскал с интегратора в ее пользу порядка 56,5 млн руб. в качестве долгов и процентов по контракту, касающемуся создания государственной информационной системы «Электронная путевка».

Эта система после ввода в эксплуатацию будет призвана повысить эффективность госрегулирования туристической отрасли за счет организации контроля деятельности туроператоров и турагентов. Она должна обеспечить возможность полного мониторинга рынка, а также формирования отчетности, содержащей статистические и аналитические данные.

Суть претензий и выводы суда

Госзаказчиком «Электронной путевки» выступает Федеральное агентство по туризму («Ростуризм»). В мае 2016 г. организация по итогам тендера подписала с «Астеросом» контракт на 162,1 млн руб., предполагавший создание второй очереди системы (о других этапах проекта читайте ниже). После этого интегратор привлек «Аэронавигатор» на субподряд за 65 млн руб.

«Астеросу» по решению суда придется выплатить своему субподрядчику 56,5 млн рублей

С точки зрения «Астероса», «Аэронавигатор» выполнил необходимые работы не в срок, а подразумевавшиеся субконтрактом консультационные услуги не оказал вовсе. Именно это и стало причиной возникновения многомиллионного формального долга интегратора перед партнером. В суде «Астерос» указал, что оплата выполненных работ была произведена «за вычетом начисленной неустойки» — порядка 54 млн руб.

Суд посчитал, что в данном вопросе решающее значение имеет тот факт, что еще в ноябре 2016 г. (накануне завершения срока исполнения контракта) в отношении системы были проведены предварительные испытания, признанные успешными. Их результаты были переданы «Астеросом» «Ростуризму» и стороны «друг к другу претензий не заявляли».

На этом основании суд признал правомерность исковых требований «Аэронавигатора», а встречный иск «Астероса» отклонил.

Связаться для комментариев с «Аэронавигатором» CNews не удалось — указанная на его сайте электронная почта не работает, на звонки в офис никто не ответил.

«Астерос» не считает, что проиграл

Как можно было заключить из общения CNews с директором проекта «Электронная путевка» в «Астеросе» Алексеем Денисовым, компания не вполне считает себя проигравшей по итогам данного разбирательства. Дело в том, что одна из частей иска «Аэронавигатора» касалась требования компенсации в размере 5 млн руб. за нарушение исключительных прав на результат его интеллектуальной деятельности в ходе создания системы.

Истец утверждал, что программная часть проекта принадлежит ему и, следовательно, права на нее не могут быть переданы «Ростуризму», а продолжение проекта не может быть считаться легитимным, поясняет Денисов, указывая, что эту часть претензий субподрядчика суд удовлетворить отказался.

Данное судебное дело имеет смысл оценивать по степени влияния на туротрасль в целом, — считает Денисов. — Главный его итог в том, что нами доказано бесспорное право “Ростуризма” на ПО, разработанное в рамках проекта. А все остальные вопросы мы можем оспорить в суде второй инстанции».

Таким образом, собеседник CNews заверил, что считает данное решение суда «стопроцентной победой» своей компании.

Подачу апелляционной жалобы Денисов не исключил. «У нас есть основания считать сдачу работ субподрядчиком несвоевременной, а услуги — неоказанными, — говорит он. — Как мы и утверждали ранее: группа Астерос закрыла часть работ за субподрядчика собственными силами».

Сколько стоит «Электронная путевка»

Анализ сайта госзакупок показывает, что работы по созданию системы стартовали в конце ноября 2014 г., когда «Ростуризм» подписал контракт с компанией «Стинс соман» на разработку ее концепции и техзадания. Сумма договора составила 5,88 млн руб. На него также претендовали «Астерос» и «Техносерв».

Реальное создание первой очереди «Электронной путевки» началось в июне 2015 г., когда «Астерос» получил на это контракт на 152,9 млн руб. Стартовая цена лота при этом была выставлена на уровне 177,1 млн руб. На контракт, кроме «Астероса» нашлось еще 10 претендентов: «Инфокомпас», «Айсберг групп», «Корус консалтинг», «Терралинк», «Марком», «ИБС экспертиза», «Артвелл», «Топ-реставрация», «Строительная компания артстрой» и «Техносерв». Примечательно, что «Топ-реставрация» была готова выполнить работы за 53,1 млн руб. В «Астеросе» в момент получения контракта сообщали, что он подразумевал технорабочее проектирование системы и подсистем, а также разработку требований к их функциональности.

Вторая очередь системы, субподряд на которую и стал предметом судебного разбирательства, начала создаваться в мае 2016 г. за сумму, напомним, в 162,1 млн руб. полученные «Астеросом» по итогам выигранного тендера с начальной ценой лота в 176,8 млн руб. Конкуренцию ему попытался составить только «Инфокомпас» с суммой заявки в 141,5 млн руб. Как сообщал «Астерос» по итогам этих работ, интегратором была расширена функциональность действующих подсистем, сформирована и апробирована ключевая функциональная подсистема оперативного контроля деятельности туроператоров и турагентов, введена в действие и подготовлена к аттестации система защиты персональных данных туристов.

Созданием третьей и последней очереди «Электронной путевки» сейчас также занимается «Астерос», получивший в феврале 2017 г. контракт на 165,2 млн руб. Стартовая цена лота составила 178,5 млн руб. Претендентом на него также выступила «Группа С-терра». Все работы должны завершиться до 29 декабря 2017 г.

Из второстепенных проектов, касающихся «Электронной путевки» отметим контракт на развитие первой очереди системы, доставшийся в сентябре 2016 г. «Маркому» за 16,4 млн руб.

Таким образом общие расходы бюджета на туристическую информсистему на данный момент составили 502,5 млн руб.

В «Астеросе» сообщили CNews, что «Аэронавигатор» привлекался на субподряд только на вторую очередь проекта.

Некоторые подробности о системе

Разработка информационной системы началась на основании поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева от 3 сентября 2014 г. Она будет введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2018 г. Одновременно планируется внедрение системы в операционные процессы деятельности участников туристического рынка на условиях ее обязательного использования. По завершении работ также будет создана нормативно-правовая база для полноценного функционирования системы и придания юридического статуса всем процессам, осуществляемым через «Электронную путевку».

«Создание информационной системы “Электронная путевка” направлено на защиту интересов потребителей и недопущение кризисных ситуаций в туристической отрасли. Она призвана повысить прозрачность и безопасность рынка, стать инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств перед клиентами и помочь туристам избегать недобросовестных компаний. Благодаря системе россияне будут чувствовать себя увереннее при покупке туров, в отрасли снизится количество «серых» схем работы и связанных с ними рисков для потребителя», – заявлял ранее Олег Сафонов, руководитель «Ростуризма».