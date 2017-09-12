Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ

В Астане завершилась первая на постсоветском пространстве выставка «Экспо». Лучшим по дизайну павильоном стал российский, а Узбекистан показал ряд инноваций, в частности, концепт электрокара, а также автономную экокапсулу, созданную по технологии «умного дома».

В Узбекистане разработали экологичные авто

В ходе прошедшей в Астане (столица Казахстана) международной выставки «Экспо» Узбекистан представил в своем павильоне ряд инновационных продуктов. В частности, был продемонстрирован автомобиль, работающий на водородном топливе. Данное авто по сравнению с традиционными транспортными средствами обеспечивает снижение расхода топлива от 20% до 60%, снижение вредных выбросов до 80% и увеличение мощности двигателя до 25%. В настоящее время автомобиль на водородном топливе проходит испытания.

Также Узбекистан показал концепт электроавтомобиля с подзарядкой от солнечных батарей. Уже известны его будущие характеристики: максимальная скорость автомобиля составит 50 км/ч, максимальный пробег без подзарядки — 100 км, время полной зарядки от сети — 4 часа, от солнечных батарей — 8 часов.

Экокапсула из Узбекистана

Узбекистан показал и другие инновации. Была продемонстрирована так называемая экокапсула. Она представляет собой двухэтажный модуль для отдыха людей, сделанный по технологии «умного дома». Каждый этаж — это кровать, на которой в лежачем состоянии могут отдыхать по два человека.

Водородный автомобиль

Основная особенность капсулы состоит в возможности работать в полностью автономном режиме. Питание капсулы осуществляется за счет солнечных батарей. У капсулы имеется мультифункциональная обшивка с вентиляционной системой и кислородной подачей воздуха, также есть собственная система пожаротушения.

Кроме того, в капсуле присутствуют доступ в интернет через Wi-Fi, многоканальное телевидение, лампы для чтения, розетки, USB-порты для зарядки устройств, музыкальный плеер с наушниками, будильник и термодатчик.

Как пояснили CNews разработчики экокапсулы, за счет кислородной подачи два часа отдыха в экокапсуле будут эквиваленты 12 часам сна в обычных условиях. Экокапсулы планируется устанавливать в местах массового скопления людей, аэропортах, вокзалах, общежитиях. Также возможно их использование в экспедициях, у военных и у медиков.

Узбекская экокапсула

Производство экокапсул планируется начать в 2020 г., этим займется узбекский завод Artel. Ожидается, что стоимость одной экокапсулы будет составлять $7,5 тыс. Для пользователей стоимость пребывания в капсуле составит $2-3 в час.

Центральноазиатское издание «Центр-1» считает, что узбекская разработка не нова. «Китайский производитель PengHengCapsuleHotelEquipmentCo. Ltd уже несколько лет выпускает такие “дома будущего” и продает по цене от $820 до $2,2 тыс.», — заверяет оно.

Труднодоступный «Нур Алем»

Выставку «Экспо», для проведения которой в Астане был построен отдельный мини-город, за три месяца посетило 3,8 млн человек. Эта была первая выставка «Экспо» на постсоветском пространстве. Свои экспозиции представили 115 стран. Тематикой выставки стала «Энергия будущего» — в частности, возобновляемая энергетика.

Наибольшей популярностью пользовался восьмиэтажный павильон «Нур Алем», расположенный в центре выставки. Первый этаж павильона был посвящен Казахстану, остальные — различным видам энергии (воды, солнца и т. д.). Время нахождения в очереди в «Нур Алем» днем превышало 4 часа, в связи с чем посетителей прямо при входе призывали идти не в национальный, а в международные павильоны.

Чип для посетителей немецкого павильона

По итогам «Экспо» золотую медаль за лучшее раскрытие темы выставки получил павильон Германии. Его «изюминка» состояла в том, что каждому посетителю при входе вручался чип. Далее посетитель мог на различных интерактивных стендах вставлять чип и изучать информацию о возобновляемых источниках энергии.

Чем больше стендов обошел посетитель, и чем больше на этих стендах он совершил действий, тем больше набиралось баллов на его чипе — число баллов увеличивалось подобно зарядке аккумулятора. Павильон Германии был одним из самых популярных на выставке, днем время прохождения очереди к нему составляло более 3 часов.

Россия поборется за следующее «Экспо»

Павильон России, организованный компанией «Формика», получил золотую медаль за лучший дизайн. Для России это первая награда столь высокого уровня, начиная с участие страны в данной выставке с 1851 г.

Основной темой российского павильона было освоение Арктики и раскрытие ее энергетического потенциала. Наибольшее внимание посетителей привлекала настоящая ледяная глыба, привезенная специально для выставки.

Россия будет подавать заявку на проведение «Экспо» в 2025 г. в Екатеринбурге. В ходе проведения дня России на «Экспо» вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что российский заявочный комитет возглавит бывший вице-президент «Сбербанка» Светлана Сагайдак. Конкуренцию российской заявки составит японский город Осако; презентация соответствующей заявки в ходе «Экспо» прошла в павильоне Японии.