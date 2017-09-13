В Индии запретили «Вконтакте»

Власти Индии приняли решение ограничить доступ к соцсети «Вконтакте» на территории страны. Сайт vk.com уже заблокирован рядом местных провайдеров и доступен только по мобильному интернету. Причиной стала серия самоубийств индийских подростков, предположительно связанная с игрой «Синий кит».

Блокировка «Вконтакте»

Социальная сеть «Вконтакте» была заблокирована в некоторых сетях провайдеров интернет-услуг в Индии. Причиной стала опасность распространения через соцсеть игры «Синий кит», склоняющей подростков к самоубийству, сообщает издание The Times of India.

Пользователи, которых обслуживает провайдер ACTFibernet в штатах Бангалор и Ченнаи, а также провайдер YouBroadband в штате Бангалор, сообщили, что при попытке зайти на vk.com они видят следующее сообщение: «URL заблокирован в соответствии с инструкциями компетентного правительственного органа/согласно распоряжениям государственного суда». В то же время vk.com по-прежнему доступен в нескольких мобильных интернет-сетях, таких как Idea, Airtel, Vodafone, Jio и другие.

Аджай Кумар (Ajay Kumar), помощник секретаря в Объединенном министерстве электроники и информационных технологий Индии (MeitY), подтвердил The Times of India факт блокировки. По его словам, она носит временных характер.

Принятые меры

Основываясь на том, что «Вконтакте» использовалась для распространения «Синего кита» в прошлом, власти пытаются оценить нынешнее положение вещей. MeitY уже провело по этому вопросу встречу с интернет-компаниями. Правоохранительные органы расследуют несколько смертей подростков и молодых людей, которые могут быть самоубийствами, совершенными по системе «Синего кита» — за последние два-три месяца в Индии имело место несколько таких случаев.

Соцсеть «Вконтакте» была заблокирована правительством Индии

В то же время Рохини Лакшайн (Rohini Lakshane), координатор программы Центра интернета и общества Бангалора, указывает на отсутствие убедительных доказательств, которые окончательно связали бы эти самоубийства с игрой «Синий кит». Также она отмечает проблему «разоблачительных» сайтов, которые ставят под сомнение правдивость игры. По мнению Лакшайн, если игра является действительно хорошо законспирированной, блокировка на уровне URL не будет работать.

Что такое «Синий кит»

Игра «Синий кит» представляет собой цепочку заданий, которые выполняют участники-подростки. Она подразумевает наличие «куратора» или «администратора», который предлагает игрокам пройти различные «испытания», направленные на причинение вреда самому себе. Итоговым заданием является самоубийство.

«Кураторы» общаются с игроками через различные онлайн-каналы, в том числе мессенджеры и соцсети. Чтобы получить первое задание, достаточно использовать хэштег #синийкит или ряд других. Предположительно, среди участников распространена практика загружать фотографии, на которых засвидетельствовано выполнение задач — например, нанесение порезов на тело.

Игра широко освещается в российских СМИ начиная с мая 2016 г. Издания и эксперты высказывают противоречивые мнения: одни связывают с «Синим китом» сотни самоубийств подростков, другие считают игру выдумкой или безобидным «страшным» флешмобом.