Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

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Директор по ИТ, Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Директор по ИТ «Евросети» Александр Талалыкин

Секцию «Розница» в этом году представят лидеры мирового и российского рынка: директор по ИТ, Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа; директор по ИТ «Евросети» Александр Талалыкин; директор по ИТ «Ленты» Всеволод Кузьмич; ИТ-директор ГК «Дикси» Владимир Муравьев; ИТ-директор «Новард» Антон Левиков; директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD Юрий Секликов; директор по ИТ меховой компании «Алеф» Сергей Якушев; директор по ИТ Европейского региона MaryKay Илья Садовенко; директор по ИТ Pony Express Илья Арсентьев; менеджер розничных информационных систем Adidas Александр Спиридонов; директор по ИТ Inventive Retail Group Евгений Бахин. Основными вопросами секции станут развитие ИКТ в ритейле, влияние на него 54-ФЗ, влияние на ИКТ больших данных и современных средств аналитики, перспективы российского рынка ИКТ в ритейле в ближайшие годы и многое другое.

Директор по ИТ «Ленты» Всеволод Кузьмич

Также в качестве спикеров на форуме выступят: директор по информационным технологиям, Дмитрий Чаркин, РЖД; Сергей Емельченко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»; Дмитрий Алтухов, руководитель Блока информационных технологий; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ X5 Retail; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», Алексей Казарцев, советник, представителя России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, финансово-банковской ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества; Юрий Секликов, директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Эллиот Гойхман, «Лёгкий Банк»; Александр Спиридонов, менеджер розничных информационных систем, Adidas; Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группы компаний CUSTIS; Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес», Промсвязьбанк, Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «ОАО Сургутнефтегаз».

ИТ-директор «Новард» Антон Левиков

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