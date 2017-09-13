На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд

Общее число ОКР, заказываемых сейчас Минпромторгом по линии импортозамещения микроэлектроники составило полдесятка. Общая начальная сумма контрактов по ним перевалила за 14,5 млрд руб. О двух видах ОКР мы уже написали. Сейчас очередь за оставшимися тремя. Они касаются замещения весьма известных брендов.

Дозаказ импортозамещения в электронике

Как показал подробный анализ сайта госзакупок, Минпромторг не ограничился двумя многомиллиардными траншами, выделенными на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии микроэлектроники, и присовокупил к ним еще три — столь же масштабных и амбициозных. Общая начальная сумма контрактов в пяти проходящих сейчас открытых конкурсах превышает 14,5 млрд руб.

Из тендерной документации следует, что предстоящие работы будут направлены на обеспечение импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и призваны создать аналоги радиоэлектронных компонентов из США, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Канады, Сингапура, Финляндии и т. д. Номенклатура будущего замещения включает сотни наименований изделий и компонентов, созданных десятками зарубежных компаний.

Работы по всем лотам всех тендеров должны быть завершены до 20 ноября 2019 г. Все они подразумевают не только разработку электроники, но и освоение ее серийного производства.

На деньги Минпромторга в России хотят заместить электронику Toshiba, Nokia, TDK, Eaton и Panasonic

Напомним, в конце августа 2017 г. CNews писал о выделении Минпромторгом 2,76 млрд руб. на создание различного вида микросхем, потенциометров, транзисторов, диодов и корпусов для электроники. Позже мы отметили выделение еще 4,35 млрд руб. на процессоры, интегральные схемы и системы на кристалле.

Ниже мы приводим описание еще трех тендеров министерства по данной тематике. На вопрос CNews, планирует ли Минпромторг в этом году заказы еще каких-либо ОКР по импортозамещающей микроэлектронной линии, в организации на момент публикации материала ответить не смогли.

Транзисторы на замену Toshiba, усилители, диоды

Работы примерно на 3,6 млрд руб. Минпромторг объединил в тендере, запущенном 31 августа 2017 г. Заявки будут приниматься до 28 сентября, подведение итогов намечено на 5 октября.

На разработку трех типов сверхвысокочастотных интегральных схем усилителей для замещения изделий Analog Devices (США) выделено 316,4 млн руб. На четыре типа радиационностойких широкополосных усилителей мощности (от 20 до 500 мВт) на замену продуктов той же Analog Devices и Mini-Circuits (США) — 268,5 млн руб. На создание пяти типов радиационностойких модулей для усилителей большой мощности телеметрической и ретрансляционной аппаратуры — взамен электроники Hittite Microwave (США), Triquint (США), UMS (Франция), Linearizer Technology (США) Scintera networks (США), Thales Alenia Space (Франция) — зарезервировано 278,4 млн руб.

На несколько видов диодов выделено 205,3 млн руб. Они смогут заменить аналоги из Avago Technologies (Сингапур), M/A-COM, (США), Infineon (Германия). На ряд транзисторов министерство готово потратить 263,2 млн руб. В числе производителей на замену Toshiba (Япония). На генераторы на транзисторах выделено 293,4 млн руб., чтобы заместить изделия Z-Communications (США) и Analog Devices (США).

Нескольким видам металлокерамических корпусов транзисторов и интегральных схем посвящены два лота — на 315,2 млн руб. и 337 млн руб. Под прицелом импортозамещения в данном случае NXP Semiconductors (Голландия), Freescale Semiconductor (США), Avago (Сингапур), Sirenza Microdevices (США), UMS (Франция).

Создание приемопередающих модулей для радиолокации на замену Hittite Microwave (США) оценили в 247,6 млн руб. Многоканальных фильтров (мультиплексоров) вместо изделий Comdev (Канада), Microwave Engineering (США), Cobham (Франция) — в 274,3 млн руб. Нескольких видов усилителей мощности на замену Avago (Сингапур), Hittite Microwave (США), Sirenza Microdevices (США), M/A-COM (США), Triquint Semiconductor (США), Triquint (США), Cree (США), Nitronex (США), NXP Semiconductors (Голландия) — в 300,5 млн руб., 240,2 млн руб. и 263 млн руб. в рамках трех лотов.

Батареи, как у Nokia, дроссели, как у TDK и Eaton

Еще один тендер министерства, запущенный 29 августа 2017 г. на общую сумму в 1,95 млрд оказался разбит на 12 лотов. Заявки на них принимаются до 26 сентября, подведение итогов запланировано на 3 октября.

В списке этих лотов возможно самые примечательные ОКР касаются разработки за 207,8 млн руб. литий-полимерных высокомощных аккумуляторов для автономного электропитания перспективной радиоэлектроники на замену продукции Nokia (Финляндия), MaxAmps (США), Kokam (Южная Корея). Еще один лот касается создания модулей электропитания класса DC/DC для работы от бортовых сетей. На это Минпромторг готов потратить 187 млн руб. и заместить продукцию Vicor (США).

На разработку межплатных, а также силовых и комбинированных электрических соединителей в рамках двух лотов зарезервировано 169,2 млн руб. и 270,6 млн руб. соответственно. Конкурировать изделия станут со Smiths Interconnect (США) и Harting (Германия). На несколько видов дросселей для замещения продуктов Coilcraft (США), Murata (Япония), Sumida (Япония), TDK (Япония), Vishay Dale (США), API Delevan (США), Bourns (США), BI Technologies (Великобритания), Eaton (США), Panasonic (Япония) выделено 126 млн руб. и 135 млн руб.

Фильтры для различных частот могут обойтись Минпромторгу в 208,2 млн руб., но должны заместить изделия Mini Circuits (США). Кварцевые генераторы для применения в том числе в аппаратуре координатно-временного и навигационного обеспечения — в 99,8 млн руб., а заменят Mercury (США), Crystek Corporation (США), Kyocera (Япония), Rakon Limited (Новая Зеландия). Серия реле для замещения Leach (Европа, США) и STPI group (Европа, США) — в 124,7 млн руб. Цифрового преобразователя угла индукционного типа на замену Kuebler (Германия) — в 160,8 млн руб.

Последние два лота касаются облегченных монтажных теплостойких проводов для изделий ракетно-космической техники за 131,6 млн руб. для замещения продукции Axon Cables S.A.S., Франция, а также серии фазостабильных радиочастотных кабельных сборок за 126,8 млн руб. для замены Huber+Suhner (Швейцария), Micro-Coax (США).

Резисторы и конденсаторы для замещения Panasonic

ОКР примерно на 1,9 млрд руб. вошли в тендер Минпромторга, объявленный 29 августа 2017 г. и разбитый на 13 лотов. Заявки на него принимаются до 20 сентября, а подведение итогов намечено на 27 сентября.

В рамках ОКР должно быть создано несколько видов резисторов, в том числе для работы в вакууме. На это в рамках трех лотов выделено 101 млн руб., 88,1 млн руб. и 161,3 млн руб. Заменить они призваны продукцию Ohmсraft (США), Murata (Япония), Vishay (США), CTS Electronic Components (США), Bourns (США), Panasonic (Япония), ROHM Semiconductor (Япония), Coilcraft (США).

Порядка 99,8 млн руб. министерство выделило на серию керамических помехоподавляющих фильтров для замены изделий Tusonix (США), Spectrum Control (CША), Eurofarad (Франция). Еще 65,2 млн руб. — на высоковольтные конденсаторы с повышенными реактивными токами, а 174,6 млн руб. — на миниатюрные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы. Они призваны заместить аналоги ATC (США), Yageo America (США), Panasonic (Япония), Vishay (США), Sic-Safco (Франция), Nichicon (Япония), Epcos (Германия), United Chemi-Con (США), Rubycon (США), Vicor (США), Trec (США).

Два лота — на 70,5 млн руб. и 70,4 млн руб. — посвящены варисторам, которые заменят продукты Epcos (Германия) и TDK (Япония). И еще пять лотов — на 79,2 млн руб., 266,7 млн руб., 344,5 млн руб., 258,4 млн руб. и 125,5 млн руб. — относятся к созданию электронных соединителей и клемм на замену изделиям Wieland Electric (Германия), Fischer Elektronik (США), Fisher Connectors (Швейцария), Connecteurs Electrigues Deutsch (Франция), Wago (Германия), AirBorn (США), Phoenix Contact (Германия), Harting (Германия).