«Российская онлайн-торговля умрет через два года»

Российский рынок электронной торговли в сегменте одежды, обуви и небольшой электроники умрет через два года, считают в профильной ассоциации АКИТ. Причиной является давление китайских интернет-площадок и улучшение качества доставки со стороны «Почта России». АКИТ предлагает ввести налогообложение иностранной интернет-торговли и обязать регистрировать ввозимые из-за рубежа мобильные телефоны.

Российская электронная торговля продолжает расти

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ прогнозирует объем рынка на уровне 1,15 трлн руб, что на четверть будет выше объема за 2016 г.

При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017г АКИТ прогнозирует, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб - на 39% больше, чем было в 2016 г.

Количество товарных отправлений из заграницы составило в I полугодии 2017 г. 152 млрд руб, увеличившись в полтора раза по с равнению с аналогичным периодом 2016 г. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозирует, что количество отправлений составит 400 млн - на 70% больше, чем было в 2016 г.

Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в I полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составляет 5,37 тыс руб, покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах - 3,4 тыс руб. 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходятся на китайские площадки, основная из которых - AliExpress.

Когда наступит конец российских интернет-магазинов?

Президент АКИТ Алексей Федоров пессимистичен в прогнозах. «Рост количества зарубежных посылок на 49% однозначно указывает на то, что российское государство сделало ставку на наших зарубежных конкурентов и не желает ничего менять, глядя на завоевание китайцами российского рынка, - говорит Федоров. - По ряду направлений российскому e-commerce осталось жить всего два года: в 2020 г. мы не увидим ни одного магазина с российскими владельцами, торгующего небольшой бытовой техникой и электроникой, или одеждой».

АКИТ обещает, что российская интернет-торговля одеждой, обувью и электроникой

умрет через два года под давлением китайских площадок

Китайские интернет-площадки активно наступают на российский рынок, констатирует глава АКИТ. При этом «Почта России» повышает качество доставки и обеспечило трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. Доля «Почта России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов за последние полгода выросла с 62% до 67,5%.

Ситуация усугубляется тем, что российские официальные лица постоянно упоминают AliExpress в своих публичных высказываниях, делая данной площадке дополнительную рекламу. По мнению Федорова, российские интернет-магазины могут сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.

Примерочные в почтовых отделениях создадут еще больше проблем российским интернет-продавцам

Особенно тяжело российским компаниям приходится конкурировать с иностранцами в сегменте детской одежды и обуви для детей: здесь отсутствуют необходимость примерки и родители берут товары для своих детей на вырост. Недавно «Почта России» стала открывать примерочные в почтовых отделениях, что создает отечественным продавцам еще большие трудности.

Кроме того, AliExpress намерена открыть собственные склады на территории России. Это сократит время доставки товаров до одного-двух дней, что станет настоящей катастрофой для российских компаний, предупреждает глава АКИТ.

Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-заграницы, который в настоящее время составляет 1 тыс. евро. Однако ведомства не смогли договориться о новой норме данного порога и поручение не было исполнено.

Недавно дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза возникли с новой силой: сейчас предлагается облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагается ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Алексей Федоров подчеркивает: 65% совершаемых россиянами трансграничных покупок дешевле 22 евро, поэтому введение пошлин не ударит по большинству покупателей.

Ввезенные из-за рубежа мобильники следует регистрировать

Кроме того, российские продавцы оказываются в неравном положении с иностранцами и в части соблюдения разного рода требований. Так, для официальных импортеров меховых изделий было введено требование о подключении к ЕГАИС. Рассматривается распространение данного требования и на продавцов обуви.

В то же время иностранные интернет-магазины, продавая данные категории товаров россиянам, никаких требований не соблюдают. Точно также не соблюдают требования российского законодательства и иностранные продавцы детских товаров и фармацевтики.

Федоров считает необходимым обязать иностранных торговцев выполнять установленные в России «правила игры». В том числе президент АКИТ за необходимость обязать россиян регистрировать приобретенные в зарубежных интернет-магазинах мобильные телефоны по их уникальному IMEI-номеру - это необходимо для соблюдения требований антитеррористического законодательства.

Одновременно российские власти не создают условий для интернет-экспорта товаров из России. Как отмечает Федоров, недавно Минфин отказал в возможности применения нулевой ставки по НДС для российских интернет-магазинов при продаже товаров зарубеж. Таким образом, товары, проданные из России в другие страны через интернет, будут облагаться НДС дважды.

«Почта России» просит не драматизировать ситуацию

Присутствовавший на презентации АКИТ недавно назначенный глава «Почта России» Николай Подгузов призывает не сгущать краски. «Конечно, для того, чтобы обозначить проблему, ее надо максимально гиперболизировать, - говорит Подгузов. - Но линейно уровень интернет-торговли внутри России все равно а будет расти, а, значит, на рынке будет найден определенный баланс».

Кроме того, Подгузов обратил внимание, что россияне привыкли к определенному уровню налогоблажения. «Поэтому все нововведения надо делать продуманно: например, решение о снижении порога беспошлинной торговли с 1 тыс. евро до 22 евро выглядит слишком волюнтаристским», предупредил глава «Почта России».

Эксперты не верят, что власти смогут серьезно помочь российским интернет-магазинам

Эксперты считают, что перспективы российского и правда туманны. «Можно представить, что российские власти будут помогать отечественным интернет-магазинам, подобно тому, как власти СЩА помогают местным фермерам, - рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. - Однако это поможет российским компаниям только на горизонте двух-трех лет, чтобы за это время они успел продаться. В глобальном плане российские интернет-магазины все равно не смогут конкурировать с китайскими из-за разницы в масштабах, логистических возможностях и близости к производителям».

Отечественные интернет-магазины не унывают

Сами участники отечественного рынка e-commerce не столь пессимистичны. «Конечно, российским интернет-магазинам сложно конкурировать с зарубежными - последние не обременены налогами и пошлинами, - отмечает представитель «М.Видео» Валерия Андреева. - Тем не менее, крупные российские онлайн-магазины в сегменте бытовой техники и электроники имеют ряд преимуществ - сроки доставки, сервисное и гарантийное обслуживание, возврат и обмен товаров. Если человеку срочно нужен какой-то товар, он предпочтёт купить его в российском интернет-магазине, а не в зарубежном».

А представитель интернет-магазина Ozon Марина Назамутдинова уверяет, что ее компания вообще не видит каких-либо кризисных тенденций. «По итогам 2017 г. мы ожидаем рост наших продаж в денежном выражении на 40%, - говорит Назамутдинова. - По итогам I полугодия 2015 г рост продаж электроники составил 38%, одежды - 63%».