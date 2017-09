HP обновила «элитные» ноутбуки и ПК для бизнеса. Цены в России

Новые представители элитных бизнес-серий

Компания HP объявила о выпуске новых моделей премиальных ноутбуков и моноблоков в серии HP Elite 1000, а также мониторов и решений для бизнеса.

Новые решения HP ориентированы на бизнес-тендеции, связанные с удаленной работой. «Поскольку границы между работой и повседневной жизнью стираются, HP сосредоточена на разработке решений, которые позволяют беспрепятственно совмещать эти две сферы», — сказал Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент HP по персональным системам для бизнеса в регионе EMEA, в рамках анонса новинок.

Устройства серии Elite 1000 отличаются тонким легким корпусом, высокой производительностью и яркими дисплеями, они прошли испытания надежности по армейскому стандарту MIL-STD и могут использоваться в суровых условиях.

Серия Elite 1000 имеет встроенные клавиши для управления вызовами одним нажатием кнопки, сертификацию «Skype для бизнеса», аудиосистему от Bang & Olufsen, функции HP Audio Boost и HP Noise Cancellation для комфортных аудио- и видеозвонков.

Устройства серии Elite 1000 поставляются с HP PhoneWise — решением для текстовых сообщений и вызовов с ПК под управлением Windows на устройства iOS и Android.

HP позиционирует решения серии Elite 1000 как одни из самых защищенных и управляемых ПК компании. Они оснащены системой HP Sure View — интегрированным решением для защиты экрана от подглядывания, а также функциями HP Sure Start, HP Sure Click, Windows Hello и системой многофакторной аутентификации HP с технологией Intel Authenticate.

Технические подробности

Новый ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1020 G2 бизнес-класса имеет пять различных режимов и возможности рукописного ввода, поддерживает опциональную функцию HP SureView и оснащен дисплеем с яркостью 700 нт для использования при любом освещении.

Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1020 G2

Ультратонкий HP EliteBook 1040 G4 представляет собой одну из наиболее мощных моделей ноутбуков компании бизнес-класса с 14-дюймовым дисплеем. Система выполнена на 4-ядерном процессоре Intel Core i7 с технологией vPro, оснащена опциональным модулем WWAN и обладает увеличенным временем автономной работы.

Ультратонкий ноутбук HP EliteBook 1040 G4

Когда работа завершена, HP EliteBook 1040 G4, дополненный внешним графическим ускорителем HP Omen Accelerator, может стать мощной игровой станцией.

HP EliteOne 1000 AiO — один из первых в мире моноблоков премиум-класса, адаптированных для взаимодействия сотрудников с передней и задней веб-камерами с разрешением 2 МП для видеоконференций.

Моноблок предоставляет пользователям мощность настольного компьютера благодаря 65-ваттным процессорам до Intel Core i7 7 поколения и дополнительно приобретаемой памяти Intel Optane (кэш-память).

Моноблок оснащается одним из трех вариантов дисплея, в том числе Full HD с диагональю 23,8 дюйма, 27-дюймовым с разрешением 4К и 34-дюймовым изогнутым дисплеем.

Три новых монитора серии HP EliteOne 1000

На пользователей, работающих с несколькими мониторами, рассчитаны модели HP EliteDisplay с ультратонкой трехсторонней рамкой.

Часто путешествующим пользователям HP предлагает два новых аксессуара для увеличения количества портов, зарядки и подключения вне офиса: HP USB-C Mini Dock и HP USB-C Notebook Power Bank.

Для сотрудников, часто проводящих сеансы удаленной совместной работы, HP предлагает решение Sprout Pro by HP G2, которое обеспечивает иммерсивность виртуальных совещаний, позволяя совместно решать задачи с помощью двух сенсорных экранов, специальной области для рукописного ввода эскизов и аннотаций, а также обращенной вниз камеры для обмена изображениями или оцифровки объектов реального мира.

Комбинированное решение Sprout Pro by HP G2 для видеоконференций

HP ShareBoard — интерактивная доска, позволяющая участникам дистанционных совещаний писать и стирать записи, а также обмениваться цифровыми документами.

HP EliteDisplay E273m Conferencing Monitor — монитор, сертифицированный для работы с приложением «Skype для бизнеса», с быстрым подключением к ноутбуку для эффективных коммуникаций с другими сотрудниками, аудиосистемой Bang & Olufsen, встроенным микрофоном и специальными клавишами для управления вызовами.

Монитор HP EliteDisplay E273m для работы со «Skype для бизнеса»

HP LD5512 FHD Display — 55-дюймовый широкоформатный дисплей для современного офиса.

Комбинированная мышь HP Elite Presenter Mouse

HP Elite Presenter Mouse — мышь, которая соединяет цифровое и физическое пространство, позволяя использовать виртуальную указку в режиме реального времени, чтобы в процессе совещания выделять экранное содержимое на дисплеях зрителей.

Цены и доступность

HP EliteBook x360 1020 G2 появится в продаже в России в октябре 2017 г. по цене от 89 990 руб. HP EliteBook 1040 G4 появится в продаже в России в том же месяце по цене от 86 990 руб. HP EliteOne 1000 AiO G1 появится в продаже в России также в октябре по цене от 69 990 руб. Мониторы HP Elite уже доступны для приобретения по цене от 11 990 руб.

Монитор для видеоконференций HP EliteDisplay E273m появится в продаже в России в ноябре по цене 19 990 руб. Док-станция HP USB-C Mini Dock и зарядное устройство HP USB-C Power Bank появятся в продаже в России в октябре по цене от 5 990 и 6 990 руб., соответственно. Клавиатура HP Wireless Collaboration Keyboard уже доступна для приобретения по цене от 3 990 руб.

Решения HP для совместной работы появятся в продаже в России с января 2018 г.