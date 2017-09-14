Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн

Компания Postgres Professional создает расширение для объединения данных из блокчейн-приложений Ethereum и свободной СУБД PostgreSQL. Через расширение все изменения данных будут происходить синхронно. Например, если авиакомпания поменяла в своей базе данных время вылета, это сразу же отразится в приложении.

Прототип Posthereum

Компания Postgres Professional разработала прототип расширения Posthereum, предназначенного для интеграции СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum. Приложение даст возможность банкам, компаниям и госструктурам, использующим PostgreSQL, совместить базы данных с блокчейн-приложениями, использующими Ethereum.

Как пояснили по просьбе CNews в Postgres Professional, прототип был создан для демонстрации возможностей работы PostgreSQL с Ethereum. На разработку прототипа ушло два месяца, проектированием занимались три сотрудника компании, разработкой — один. Теперь разработчик ждет отзывов от клиентов, после получения которых определится со сроками разработки и запуска самого расширения. Компания намерена выпустить две версии расширения: бесплатную с базовыми возможностями, доступную всем пользователям PostgreSQL, и версию для коммерческой СУБД Postgres Pro Enterprise.

Платформа Ethereum нашла применение в финансовой и страховой сфере, ритейле, логистике, сервисах покупки билетов, различных реестрах и т. п. Postgres Professional полагает, что расширение Posthereum будет востребовано в этих же областях, поскольку для запуска блокчейн-решений так или иначе нужно организовать обмен информацией между системами СУБД и распределенной системой. В России свободную СУБД PostgreSQL используют «Яндекс, «Ростех», Банк «Открытие», Сбербанк, Правительство Москвы и Московской области, «Авито» и другие копании. Все они — потенциальные пользователи Posthereum, считают разработчики продукта.

Что умеет Posthereum

Расширение Posthereum дает возможность получать онлайн-аналитику по блокчейн-сделкам, которые регистрируются на Ethereum с помощью «умных контрактов». Пользователям PostgreSQL станут доступны итоговые данные за месяц: количество транзакций и их общая стоимость. Также можно будет выяснить частотность использования того или иного типа «умного контракта» и географическое местоположение самых популярных на платформе объектов.

Возглавляемая Олегом Бартуновым компания Postgres Professional создает расширение для интеграции Ethereum и PostgreSQL



Кроме того, в Posthereum предусмотрена возможность вызова функции «умных контрактов» Ethereum из SQL-кода, который выполняется в PostgreSQL. Данные в PostgreSQL и блокчейна при этом изменяются синхронно, по принципу гетерогенных транзакций. Например, таким образом можно одновременно менять записи в СУБД авиакомпании, где ведется детальная база данных по рейсам для ограниченного круга лиц, и в приложении Ethereum, где есть только необходимые данные о билетах, покупках и стоимости транзакций в криптовалюте.

Posthereum использует для этого гетерогенные транзакции, благодаря чему данные либо изменяются одновременно, либо все остается в старом виде. Таким образом, если авиакомпания изменила время вылета рейса и отразила это у себя в СУБД, блокчейн-приложения получат обновленную информацию автоматически и без задержки.

Дальнейшие планы

Далее Postgres Professional планирует заняться созданием механизма криптографического аудита транзакций для СУБД Postgres Pro. По словам разработчиков, этот механизм будет в состоянии обеспечить сохранность данных «на уровне, сравнимом с надежностью блокчейна».

Реестры с цифровой подписью транзакций и хэшированием блоков могут дать бизнесу возможность применять блокчейн-технологии, но не использовать привязанные к ним криптовалюты, утверждает Postgres Professional. База не будет децентрализованной, но вносить изменения в блоки будет нельзя, поскольку все последующие будут содержать информацию о предыдущих.

Чем занимается Postgres Professional

Postgres Professional была основана тремя российскими разработчиками свободной СУБД PostgreSQL, в число которых входит гендиректор компании Олег Бартунов. В 2015 г. консорциум во главе с Postgres Professional стал победителем конкурса импортозамещающих ИТ-проектов Минкомсвязи в категории «Системы управления базами данных».

В 2016 г. компания завершила создание собственной СУБД Postgres Pro, которая, по словам разработчиков, является «улучшенной версией» PostgreSQL. СУБД Postgres Pro присутствует в Едином реестре отечественного ПО. Postgres Pro Enterprise, первый релиз которой был выпущен в декабре 2016 г., – это коммерческая версия свободной Postgres Pro.

Что такое Ethereum

Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых «умных контрактов». В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.

Ethereum пережила форк цепочки блоков после того, как в июне 2016 г. хакеры похитили у инвестиционной компании DAO монеты Ether на сумму $50 млн. С помощью форка взлом был «отмотан» назад, средства вернулись к инвесторам. Это была первая в мире операция подобного рода. Часть сообщества с ней не согласилась и отделилась в собственный проект Ethereum Classic.