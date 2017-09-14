World of tanks вышли в дополненную реальность

Белорусская компания «Гейм стрим», известная своей военной компьютерной игрой Worldoftanksпредставила первую в мире модель танка в дополненной реальности. В день танкиста 9 сентября 2017 г. он был презентован в белорусском музее истории Великой отечественной войны.

Виртуальный музейный танк

Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фондов. В Белорусском государственном музее истории Великой отечественной войны появился новый экспонат — виртуальный немецкий танк «Штурмтигр». Технология дополненной реальности позволяет увидеть бронемашину в натуральную величину, обойти ее и даже заглянуть внутрь.

Как утверждают представители компании этой первый в мире опыт создания модели дополненной реальности танка. Проект стартовал шесть месяцев назад, непосредственно разработка ПО продолжалась четыре месяца. Изначально решение создавали под технологию смешанной реальности Microsoft HoloLens, использующую 32-разрядную операционную систему Windows Holographic. Позднее для удобства применения модели в пространстве музея ее экспортировали в планшет Lenovo, использующий технологию Google Tango.

Разработчики отмечают, что Microsoft HoloLens оказался не очень удачен для работы со сложными с точки зрения конфигурации моделями. Поэтому с учетом того, что за полгода технологии ушли вперед, в компании не исключают использование в перспективе других решений для смешанной реальности, например Google ARСore.

Виртуальный «Штурмтигр» на своей площадке в музее

Минский музей стал вторым учреждением, которое обладает данной новинкой. Чуть раньше «Гейм стрим» разместили виртуальный «Штурмтигр» в британском Бовингтонском музее танков. Англичане стремились собрать всю коллекцию танков семейства «Тигр», но реальный «Штурмтигр» им заполучить не удалось.

Что скопировали разработчики и для чего

В годы войны было выпущено всего 18 единиц танка «Штурмтигр». Только два из них сохранилось, один представлен в музее в подмосковной Кубинке, второй в Германии.

Создатели танка считают, что новый ARCore более удачен, чем Microsoft HoloLens

«Сотрудничество с музеями для нас важный компонент развития игры. Все боевая техника, которая появляется в игре, создана на основе референсов реальных единиц, в том числе содержащихся в музеях», — говорит Алекснадр Бобко руководитель направления спецпроектов Минского центра разработки Wargames «Гейм стрим».

Александр Бобко: «Мы присматриваемся к новым технологиям, чтоб развивать направление дополненной реальности»

На вопрос будет ли «Гейм стрим» сотрудничать с музеями России, где у компании самая большая аудитория пользователей Алексадр Бобко ответил утвердительно, однако отказался раскрывать какие-либо конкретные планы.

Разработчики и их игра

Компания «Гейм стрим» появилась в 2005 г., заявив своей целью разработку ПО для интеллектуальных систем и визуализации данных. В 2008 г. она стала резидентом Парка высоких технологий Белоруссии. Наиболее известные ее продукты — многопользовательский экшн World of tanks, стратегии OrderofWar и «Операция Багратион».

Самый популярный проект компании World of tanks стартовал в 2010 г. Танковый шутер стал очень популярен на территории стран СНГ, которые обеспечивают ему 40 млн. пользователей. Всего же по миру, по заверению разработчиков, их порядка 200 млн.

Игра бесплатна, но по правилам жанра в ней существуют платные премиум-пакеты. Также отдельные модели танков можно приобретаются только за так называемую «голду» — внутриигровую валюту.