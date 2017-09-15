Москва выделила на связь для чиновников 11,5 млрд

В течение трех лет Москва готова потратить на сервисы, связанные с интернетом и локальными сетями для городских чиновников, свыше 11,5 млрд руб. Четыре контракта ждут своих исполнителей.

Миллиарды на связь

Москва в течение ближайших трех лет готова потратить на услуги связи для своих органов исполнительной власти порядка 11,55 млрд руб. Именно такую сумму Департамент информационных технологий правительства города (ДИТ) выделил в рамках четырех тематических одноименных тендеров, названных частями одной по сути процедуры. Начальная цена контракта по первой части составляет 4,58 млрд руб., по второй — 1,61 млрд руб., по третьей — 3,21 млрд руб., по четвертой — 2,15 млрд руб.

Все закупки услуг были объявлены 14 сентября 2017 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 2 октября. Процедуры определения поставщиков пройдут в формате аукционов, которые намечены на 9 октября. Все услуги в рамках заключенных контрактов должны будут оказываться с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2020 г. Все адреса оказания услуг в открытых документах идентичны — «город Москва».

На момент выхода материала в пресс-службе ДИТа не смогли ответить на вопрос CNews, по какому именно принципу закупка была разбита на четыре неравные по цене и составу сервисов части.

Какие услуги получат чиновники

Из документов размещенных на сайте госзакупок следует, что ДИТ сегментировал услуги связи на десятки различных сервисов. Базовыми среди них можно считать предоставление виртуального выделенного канала Ethernet, доступа в интернет, канала доступа к VPN и выделенного цифрового канала.

Интернет и локальные сети для чиновников могут обойтись Москве в 11,5 млрд за три года

Все эти базовые услуги прописаны в сочетании с набором дополнительных сервисов: криптозащита, контент-фильтрация, глубокий анализ трафика, защита от DDoS-атак, резервирование, одна либо две точки терминирования за пределами Москвы, срочное оказание услуги.

Классической телефонной или мобильной связи среди закупаемых услуг не представлено.

Кто оказывал эти услуги ранее

Анализ сайта госзакупок показывает, что закупку аналогичных услуг для чиновников города ДИТ и ранее осуществлял крупными лотами, заключая контракты на три года. Так, в конце 2014 г. был подписан договор на оказание услуг связи для органов исполнительной власти Москвы в 2015-2017 гг. Его сумма составила 2,1 млрд руб., и он достался «Московской телекоммуникационная корпорации» — ОАО «Комкор», среди учредителей которого по ЕГРЮЛ числятся Департамент имущества Москвы и АФК «Система». Конкуренцию этой организации тогда безуспешно пытались составить «Ростелеком» и «Мегафон».

Однако этот тендер, по всей видимости, относился не ко всем столичным чиновникам, потому что, к примеру, тогда же в конце 2014 г. ДИТ провел тендер с названием «Оказание услуг связи для Департамента образования города Москвы и прочих органов исполнительной власти города Москвы». Разыгранный по нему контракт был рассчитан на аналогичный период и описывает сходные услуги. Его сумма составила 2,6 млрд руб., он достался Московской городской телефонной сети (МГТС), хотя на него также претендовал «Таском».