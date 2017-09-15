Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С»

Сбербанк запустил сервис «Моя торговля», который поможет малому бизнесу выполнить закон о кассовой технике. Приложение позволит владельцу магазина следить за работой персонала и смотреть остатки товаров на точках. Первые 90 дней им можно пользоваться бесплатно.

Запуск «Моей торговли»

Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля», сочетающий в себе возможности систем продажи, закупки, склада, финансов и CRM. Сервис предназначен для маленьких компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий. Он даст им возможность согласовать свою работу с положениями нового федерального закона «О контрольно-кассовой технике», это касается и онлайн-торговли.

Оператором сервиса стала компания «Мой склад», которая занимается созданием облачных решений для торговли. По данным базы «Контур.Фокус», «Мой склад» на 51% принадлежит компании «1С», остальные акции находятся в собственности учредителей. В 2011 г. «1С» приобрела 30% «Моего склада» у эстонского инвестиционного фонда Ambient Sound Investments.

Сам «Мой склад» предназначен для управления торговлей и автоматизации малого и среднего бизнеса. Он предоставляет возможности управления продажами и закупками, обработки заказов, складского учета и контроля финансовых расчетов. Клиентская база сервиса насчитывает 950 тыс. компаний.

Напомним, что согласно новому закону с 1 февраля 2017 г. в торговых точках России начался переход на умные кассы, которые делятся по интернету данными о продажах с налоговой инспекцией и ведут электронную документацию. С 1 июля 2017 г. такие кассы должны заменять в России аппараты старого образца. Вместо защищенной электронной контрольной лента (ЭКЛЗ) на них должен быть установлен подключенный к интернету фискальный накопитель.

Что умеет «Моя торговля»

«Моя торговля» может в любое время показать владельцу магазина остатки товаров по всем точкам продажи, на основе чего он принимает решение о дозакупке того или иного наименования. Также владелец магазина получает возможность удаленного контроля работы продавцов — он проверяет открытие и закрытие смены, продажи, сумму скидок, и документы, которые создаются в сервисе. На рабочем месте кассира предусмотрена поддержка фискальных регистраторов АТОЛ, ШТРИХ-М и Viki Print, а также смарт-терминалов «Эвотор».

Сбербанк решил помочь малому бизнесу выполнить закон о кассовой технике

Для поддержания постоянного контакта с бизнесом независимо от географического местоположения владельца были созданы приложения «Моя торговля» для iOS и Android. Разработчики уверяют, что данные, накопленные сервисом, уже через несколько дней дадут собственнику возможность оценить эффективность бизнеса.

Интеграция

Владельцы интернет-магазинов могут интегрироваться с любой распространенной системой управления контентом (CMS) — по словам разработчиков, на это придется потратить не более получаса. «Моя торговля» интегрирована с такими решениями Сбербанка как онлайн-касса «Эвотор» и сервис «Сайт для бизнеса». Они предназначены для экономии на издержках, автоматизации учета, анализа и систематизации производственных процессов.

По словам Сергея Паршикова, директора проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, банк динамично расширяет ассортимент облачных «небанковских» сервисов для своих клиентов. В настоящий момент существует 19 таких решений, включая облачную бухгалтерию и решение по управлению торговлей.

Также в «Моей торговле» можно подключить свой сервис или приложение через открытый JSON API. Данные для отчетов можно выгружать в «1С:Бухгалтерию» восьмой версии.

Условия использования

Чтобы начать пользоваться сервисом «Моя торговля», предпринимателю достаточно пройти регистрацию на сайте sb-mt.ru. За ней следует интерактивное обучение длительностью в 15 мин. После обучения можно начинать работу, например, с загрузки каталога товаров и поставщиков и оформления продаж.

Первые 90 дней клиенты Сбербанка могут пользоваться «Моей торговлей» бесплатно, затем выбирают один из тарифных планов. Согласно «Индивидуальному» плану, который рассчитан на одного сотрудника, пользователь может подключить одно юрлицо, включить одну точку продаж, и получить 100 МБ для хранения файлов. Этот пакет стоит 1 тыс. руб. в месяц.

План «Базовый» рассчитан на двух сотрудников: он предполагает подключение двух юрлиц, включение двух точек продаж и получение 500 МБ для хранения файлов. Стоимость его составляет 2 тыс. руб. в месяц. План «Профессиональный» рассчитан на пятерых сотрудников — здесь возможно подключение 10 юрлиц, включение пяти точек продаж и получение 2000 МБ.

Интернет-магазин можно подключить в любом плане, CRM подключается в первом и уже включена в остальных двух. Во всех планах есть интеграция с «Эвотор». Собственные шаблоны и дополнительные поля появляются начиная с «Базового» плана, управление правами пользователей есть только в «Профессиональном.