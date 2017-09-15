«Яндекс» ворвался на рынок грузоперевозок
«Яндекс» предложил широкому кругу компаний, которые имеют дело с логистикой, воспользоваться своей платформой для оптимизации «Яндекс.маршрутизация».
Маршрутизация по «Яндексу»
Компания «Яндекс» вывела на рынок платформу для решения логистических задач — «Яндекс.маршрутизацию». Она предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях, поясняют в организации.
Платформа обладает набором технологий, который призван помочь клиентам ускорить свою работу и сократить транспортные издержки за счет интерактивной оптимизации маршрутов.
«“Яндекс.маршрутизация” будет полезна не только компаниям с собственным автопарком и штатом курьеров, но и любому бизнесу, который имеет дело с логистикой, а также разработчикам ПО для транспортной индустрии, — отмечают в “Яндексе”. — На основе платформы они смогут создавать собственные решения».
На момент выхода материала в пресс-службе «Яндекса» не смогли ответить CNews на вопросы о времени разработки платформы, задействованных технологиях и размерах инвестиций.
Цена использования продукта будет зависеть от конкретики бизнеса клиента.
Как работает сервис
Платформа позволяет строить оптимальные маршруты с любым количеством промежуточных точек. При построении учитывается текущая загруженность дорог и прогноз пробок на нужный час.
Если у бизнеса большой штат курьеров, «Маршрутизация» автоматически найдет того, кто быстрее доберется до пункта выдачи заказа или до клиента, и отправит его туда. При желании компания может отследить местоположение курьеров и настроить выгрузку отчетов об их перемещениях, говорят разработчики.
Платформа также позволяет компаниям встроить в свои приложения и сайты модуль для информирования покупателей о прибытии заказа. С его помощью можно наблюдать на карте за перемещением курьера и узнать, во сколько он окажется на месте.
Где уже используется платформа
Новую платформу уже использует сервис «Яндекс.такси» для маршрутизации сотен тысяч автомобилей в 126 городах России и ближнего зарубежья — ускоренной подачи машин и более точного расчета стоимости поездок.
Также рассматриваемые технологии «Яндекса» были интегрированы в сервис для планирования и управления транспортной доставкой SAP Transportation Management. В пресс-службе российского представительства немецкой компании эту информацию подтвердили.
Кроме того, платформу использует компания КПМГ, с которой «Яндекс» работает над пилотным проектом по маршрутизации бензовозов.