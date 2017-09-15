«Яндекс» ворвался на рынок грузоперевозок

«Яндекс» предложил широкому кругу компаний, которые имеют дело с логистикой, воспользоваться своей платформой для оптимизации «Яндекс.маршрутизация».

Маршрутизация по «Яндексу»

Компания «Яндекс» вывела на рынок платформу для решения логистических задач — «Яндекс.маршрутизацию». Она предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях, поясняют в организации.

Платформа обладает набором технологий, который призван помочь клиентам ускорить свою работу и сократить транспортные издержки за счет интерактивной оптимизации маршрутов.

«“Яндекс.маршрутизация” будет полезна не только компаниям с собственным автопарком и штатом курьеров, но и любому бизнесу, который имеет дело с логистикой, а также разработчикам ПО для транспортной индустрии, — отмечают в “Яндексе”. — На основе платформы они смогут создавать собственные решения».

«Яндекс» хочет помочь бизнесу оптимизировать городскую логистику

На момент выхода материала в пресс-службе «Яндекса» не смогли ответить CNews на вопросы о времени разработки платформы, задействованных технологиях и размерах инвестиций.

Цена использования продукта будет зависеть от конкретики бизнеса клиента.

Как работает сервис

Платформа позволяет строить оптимальные маршруты с любым количеством промежуточных точек. При построении учитывается текущая загруженность дорог и прогноз пробок на нужный час.

Если у бизнеса большой штат курьеров, «Маршрутизация» автоматически найдет того, кто быстрее доберется до пункта выдачи заказа или до клиента, и отправит его туда. При желании компания может отследить местоположение курьеров и настроить выгрузку отчетов об их перемещениях, говорят разработчики.

Платформа также позволяет компаниям встроить в свои приложения и сайты модуль для информирования покупателей о прибытии заказа. С его помощью можно наблюдать на карте за перемещением курьера и узнать, во сколько он окажется на месте.

Где уже используется платформа

Новую платформу уже использует сервис «Яндекс.такси» для маршрутизации сотен тысяч автомобилей в 126 городах России и ближнего зарубежья — ускоренной подачи машин и более точного расчета стоимости поездок.

Также рассматриваемые технологии «Яндекса» были интегрированы в сервис для планирования и управления транспортной доставкой SAP Transportation Management. В пресс-службе российского представительства немецкой компании эту информацию подтвердили.

Кроме того, платформу использует компания КПМГ, с которой «Яндекс» работает над пилотным проектом по маршрутизации бензовозов.