Google и Apple объявили войну свободомыслящему конкуренту Twitter

Соцсеть Gab подала в суд на Google за то, что та удалила из Google Play ее приложение в угоду конкурирующей соцсети Twitter. Google называет другую причину — нежелание Gab фильтровать ненавистнический и праворадикальный контент. До этого похожая история произошла у Gab с Apple. Эксперты считают, что шансы выиграть дело у соцсети невелики.

Изгнание из Google Play

Социальная сеть Gab подала в суд на Google за то, что та удалила ее приложение из магазина Google Play и не соглашается восстанавливать. Gab, которая является аналогом Twitter, заявила в иске, что действия Google являются нарушения антимонопольного законодательства, так как поддерживают доминирующее положение Twitter на рынке.

Как известно, Twitter является деловым партнером Google — в 2015 г. компании подписали соглашение об обмене данными. По мнению Gab, с тех пор Google финансово заинтересована в успехе Twitter, поскольку сделка идет на пользу поисковому механизму самой Google.

По мнению Марка Паттерсона (Mark Patterson), эксперта по антимонопольному законодательству из Фордхемского университета, США, у Google действительно могут возникнуть большие проблемы, если ее уличат в попытке помочь своему бизнес-партнеру таким образом. Однако доказать, что дела обстоят именно так, Gab будет нелегко, уверен Паттерсон.

Похожая ситуация сложилась у Gab с Apple. Начиная с декабря 2016 г. руководство App Store дважды отклоняло заявку Gab на размещение приложения в магазине: сначала из-за наличия в соцсети порнографического контента, потом из-за нарушения правил о ненавистнических высказываниях. Запущенный год назад Gab базируется в штате Техас. Главная особенность — каждый пользователь может общаться только с 300 другими пользователями, которые называются его «гэбами».

Контингент Gab

Как и Twitter, Gab позиционирует себя как площадка, где пользователи могут свободно высказывать свое мнение по различным вопросам. Однако там нашли пристанище некоторые лица, которых Twitter забанил. В их число попали известный в интернете «тролль» Мило Яннополос (Milo Yiannopoulos) и владелец американского неонацистского сайта The Daily Stormer Эндрю Энглин (Andrew Anglin).

Соцсеть Gab позволяет пользователю общаться всего с 300 другими пользователями

По мнению Паттерсона, Google могла отказаться разместить у себя приложение Gab, поскольку ассоциация с такими фигурами может повредить репутации поискового гиганта. Если компания докажет в суде, что это и было ее мотивом, иск Gab не будет удовлетворен. При этом Google даже не обязательно подтверждать, что она проводит такую политику по отношению ко всем приложениям, связанным с одиозными личностями.

По просьбе издания Ars Technica Google прокомментировала поступление иска от Gab. «Эта претензия необоснованна, и мы будем рады защитить наше решение в суде, если это необходимо. Чтобы находиться в Play Store, приложения для социальных сетей должны продемонстрировать достаточный уровень модерации, в том числе для контента, который поощряет насилие и защищает ненависть к группам людей. Это давнее правило, оно четко обозначено в нашем руководстве для разработчиков», — пишет компания в официальном комментарии.

В самом иске пока что не приведено никаких весомых аргументов позиции Gab, отмечает Ars Technica. Чтобы иск не был отклонен, истцу потребуются какие-нибудь серьезные доказательства его правоты, вроде внутренней переписки сотрудников Google на эту тему.

Фактор PR

Ars Technica высказывает мнение, что целью Gab может быть не победа в суде, а укрепление своего имиджа борца с монополией крупных интернет-компаний, таких как Google или Facebook. Генеральный директор и соучредитель Gab Эндрю Торба (Andrew Torba) изображает Google и Кремниевую долину как оплот политической корректности. Средства на свой проект, где всем гарантирована свобода слова, он собирает методом краудфандинга: в начале года таким образом было привлечено $1,07 млн, сейчас в распоряжение Gab есть доход примерно от 3 тыс. ежемесячных подписчиков.

Иск составлен таким образом, что может произвести впечатление скорее на единомышленников Торбы, а не на суд, считает Ars Technica. В документе упомянуты абсолютно все недавно случившиеся резонансные инциденты, затронувшие Google или Twitter. Среди них и увольнение инженера Google Джеймса Дамора (James Damore) за письмо о гендерном разнообразии, и утверждения о том, что Google подвергал цензуре журналистку Кашмир Хилл (Kashmir Hill), и увольнение критика Google из New America Foundation, и решение Twitter лишить Мило Яннополоса его логотипа.