Создатели Telegram требуют с экс-коллеги 100 миллионов

Создатели мессенджера Telegram подали иск против бывшего сотрудника компании, намереваясь взыскать с него 100 млн руб. за разглашение своего места работы в соцсети Facebook. По их версии, разглашение привело к разрыву дорогостоящего контракта. Ответчик пытается доказать, что жертва на самом деле он, так как был незаконно уволен из компании, за что тоже подал в суд.

Иск против Розенберга

Российский предприниматель Павел Дуров, наиболее известный как создатель мессенджера Telegram и соцсети «Вконтакте», намерен отсудить 100 млн руб. у своего бывшего подчиненного Антона Розенберга. Розенберг работал с Дуровым и в Telegram, где был директором по особым направлениям, и «Вконтакте», где занимал должность технического директора.

Дуров требует от Розенберга компенсации за то, что тот указал в соцсети Facebook своим местом работы Telegram Messenger. Истец утверждает, что из-за этого в одностороннем порядке был разорван договор между российской компанией ООО «Телеграф» и структурой Telegram Messenger LLP, базирующейся в Лондоне, Великобритания. В результате ООО «Телеграф» лишилось выгод этого сотрудничества, из чего и проистекает указанная в иске сумма. Иск был подан 7 августа 2017 г., слушание по делу пройдет 19 сентября в Петергофском районном суде Санкт-Петербурга.

По заявлению Розенберга, ООО «Телеграф» — это российская компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге, где сосредоточена разработка мессенджера Telegram. Там официально числятся почти все специалисты, которые занимаются мессенджером. Офис компании находится в одном здании со штаб-квартирой «Вконтакте».

На момент публикации этого материала Николай и Павел Дуровы не были доступны. Антон Розенберг сообщил CNews, что намерен прийти завтра на судебное заседание и продолжать судиться. В беседе с изданием vc.ru Павел Дуров заявил, что не подавал иск против Розенберга. Формально это соответствует действительности — иск подписан гендиректором ООО «Телеграф» Александром Степановым. Также Дуров сказал, что ни один из разработчиков мессенджера Telegram не оформлен в ООО «Телеграф» или других российских компаниях.

Позиция Розенберга

В большом материале на medium.com, написанном в свободном стиле, Розенберг излагает историю своей дружбы с Николаем Дуровым, братом Павла, а также рассказывает о знакомстве с самим Павлом. По его словам, он начал работать «Вконтакте» системным администратором в 2007 г., заняв в последствии должность технического директора, до этого принадлежавшую Николаю Дурову. В 2014 г. Розенберг расстался с соцсетью после увольнения оттуда Павла Дурова.

Иск ООО «Телеграф» против Антона Розенберга подписан Александром Степановым

Розенберг сообщает, что в начале 2016 г. Павел Дуров пригласил его в проект Telegram, где он приступил к борьбе со спамом. Уже после этого у Розенберга произошел личный конфликт с Николаем Дуровым, в котором Павел принял сторону брата. В результате конфликта сам Розенберг был уволен за прогулы, то есть отсутствие на месте с офисе в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что Telegram неоднократно заявлял о высоком уровне мобильности своих сотрудников. Розенберг подал в суд на компанию за несправедливое, по его мнению, увольнение. Дело будет рассмотрено также 19 сентября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Вскоре последовал иск от ООО «Телеграф» по поводу указания Розенбергом места работы в Facebook.

Почему Розенберг не хочет платить

Как поясняет Розенберг, его нельзя назвать виновным в разглашении места работы по ряду причин. Во-первых, он не подписывал соглашения о неразглашении какой-либо информации. Во-вторых, рабочая практика сотрудников Telegram протекает не так, как положено по законодательству, если информация об их месте работы является конфиденциальной.

Официальной причиной увольнения Розенберга стали многочисленные прогулы

Кроме того, Розенберг утверждает, что конечным бенефициаром и ООО «Телеграф», и Telegram Messenger LLP является Павел Дуров, поэтому ставить вопрос о потере выгоды одной компанией в результате разрыва отношений с другой некорректно. Также Розенберг полагает, что 100 млн руб. — это завышенная сумма предполагаемой потерянной выгоды, не соответствующая тем налогам, которые платит компания. Розенберг отмечает, что для накопления этой суммы ему пришлось бы работать около 50 лет.