«Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео

«Яндекс» создал собственную мультимедийную платформу для помощи автоводителям. Она будет встраиваться в автомобили Toyota и Land Rover. Также совместно с Bosch «Яндекс» разработал решение для подключения смартфона к системе управления авто.

Платформа «Яндекс.Авто»

«Яндекс» представил собственную встроенную автомобильную платформу - «Яндекс.Авто». Соответствующее ПО разработано для операционных систем Linux и Android и будет поставляться в комплекте с автомобилями с мультимедийными системами.

Платформу «Яндекс.Авто» можно сравнить с решениями Android Auto от корпорации Google и Apple CarPlay. Эти решения позволяют с помощью смартфонов под управлением, соответственно, Anroid и iOS, получать доступ к мультимедийным системам автомобилей и с помощью экрана авто работать с навигацией, музыкой, SMS и т.д. Android Auto и CarPlay поддерживает целый ряд ведущих мировых автопроизводителей.

Базой для «Яндекс.Авто» стало, очевидно, приложение «Яндекс.Навигатор». Однако, помимо навигационного сервиса, новая платформа позволяет на одном мультимедийном экране автомобиля объединять различные приложения, полезные водителю в дороге. Речь идет об FM-радиостанциях («Яндекс» создал базу данных радиостанций по различным городам), «Яндекс.Музыке», «Яндекс.Погоде» и т.д.

«Яндекс.Авто» поддерживает голосовое управление с помощью технологии «Яндекс SpeechKit». В том числе голосом водитель сможет построить маршрут, узнать время езды до какой-либо точки, настроить на нужную радио-волну и прочее.

Кроме того, новая платформа поддерживает персонализацию: она подстраивается под потребности водители и позволяет переносить настройки с одного авто на другое. Утверждается, что платформа сама сможет определить, куда в данном момент времени нужно будет ехать водителю: на работу или в супермаркет.

«Яндекс.Авто» - не первое обращение «Яндекса» к автопромышленной тематике. Весной 2017 г. поисковик представил прототип собственного беспилотного автомобиля.

Новые возможности для каршеринга и таксопарков

Руководитель лабораторий автомобильных решений «Яндекса» Андрей Василевский отмечает, что возможности персонализации особенно пригодятся для сервисов каршеринга и таксопарков. В случае с каршерингом водитель, арендовав машину, сможет сразу загрузить в нее свои настройки.

В случае с таксопарками водители смогут добавлять в платформу таксометры. В будущем возможна опция, когда пассажир заказывает машину с помощью «Яндекс.Такси» и передает свои настройки предпочтительных радио и музыки.

Платформа поддерживает работу и в офлайн-режиме при отсутствии интернета в машине: навигационные маршруты, прогноз погоды и прочая информация могут кэшироваться.

Помимо встраивания в системы управления авто, платформа «Яндекс.Авто» может устанавливаться в смартфон и подключаться к мультимедийной платформе автомобиля по кабелю (если такую опцию поддерживает сам автомобиль). Соответствующее решение было разработано «Яндексом» при участии компании Bosch.

Toyota c интегрированным решением «Яндекс.Авто»

В этом случае водителю следует установить в свой смартфон «Яндекс.Навигатор» и дополнительное приложение от своего производителя. В будущем через данное решение можно будет выводить на экран авто и другие сервисы «Яндекса».

«Яндекс» будет зарабатывать на лицензионных соглашениях с производителями автомобилей. Монетизация с помощью рекламы пока не планируется.

На каких автомобилях появится «Яндекс»

Осенью 2017 г. компания Toyota выпустит первые автомобили со встроенной платформой «Яндекс.Авто». Это будут машины Toyota Camry Exclusive и Toyota RAV4. Обе модели производятся в России и предназначены для российского рынка. Кроме того, в октябре 2017 г. в продажу поступит автомобиль Range Rover Velar, который будет поддерживать подключение «Яндекс.Авто» через смартфон и USB-кабель.

Переговоры о встраивании своей платформы «Яндекс» также ведет с Jaguar, Renault-Nissan, Ford, Honda, Kia, Hyundai, «Автоваз» и КАМАЗ. Кроме того, «Яндекс» обсуждает возможное сотрудничество с рядом производителей автокомплектующих: Harman, Caska и Mortex.