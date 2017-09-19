Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов

Французский Atos в партнерстве с недавно созданной российской компанией «Маяк» локализуют в нашей стране производство серверов очень известной в Европе купленной недавно Atos компании Bull. При должном усердии партнеров Минпромторг может признать адаптированные серверы российскими.

От Bull — к «Маяку ОКА»

Французская компания Atos локализует в России производство своих серверов знаменитой марки Bull с архитектурой x86. Партнером транснационального интегратора в нашей стране выступит созданная в 2015 г. отечественная компания «Маяк», которая на собственных и арендованных производственных мощностях станет штамповать для серверов корпусные детали и печатать платы для модулей доверенной загрузки, обеспечивающих использование во французском «железе» только доверенного ПО.

Коммерческий директор «Маяка» Олег Белов, ранее долгие годы проработавший в Cisco, заверил CNews, что упомянутые модули, созданные компанией «с нуля», в сочетании с дорабатывающимся сейчас ПО для обнаружения несанкционированного доступа, а также тесное взаимодействие с Atos в части предоставления технической документации и необходимых лицензий должны позволить достичь так называемого уровня локализации производства в России свыше 60%. Это, в свою очередь, позволит Минпромторгу лицензировать серверы, которые будут выпускаться под маркой «Маяк ОКА», как российскую продукцию.

По оценкам Белова, в течение 2018 г. «Маяк» сможет реализовать ставшие российскими серверы Bull на сумму порядка 700 млн руб.

Олег Белов (слева) и Эдгар Пузо скрепляют партнерское соглашение

Отметим, что французская компания Bull, купленная Atos в 2014 г., работает на рынке вычислительной техники еще с 1930-х гг. Сейчас она известна как поставщик серверов, мейнфреймов и суперкомпьютерных решений. В последнем случае она успешно конкурирует с заокеанскими коллегами. И хотя на данный момент в рейтинге Топ 500 мощнейших вычислителей планеты присутствуют только 22 ее машины, несколько лет назад сотрудники Intel в разговоре с CNews отмечали, что в ряде западноевропейских стран авторитет Bull на рынке суперкомпьютинга столь высок, что даже пытаться конкурировать с ней там просто невозможно.

Несмотря на то, что официальное соглашение о сотрудничестве Atos и «Маяк» подписали 19 сентября 2017 г., в тестовом режиме российская компания уже экспериментировала с адаптацией французских серверов, и у них уже есть первый пользователь. Им стал Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ), который разместил частично локализованные серверы в своем коммерческом ЦОДе.

В целом своими заказчиками в «Маяке» считают госструктуры, поэтому, по данным CNews, ожидают интереса к серверам «Маяк ОКА» со стороны таких организаций как «Газпром», «Транснефть», РЖД и пр.

Что за серверы будут адаптированы

Локализация коснется серверной линейки Bull — Bullion S. Она состоит из четырех моделей. Все они используют процессоры семейства Intel Xeon E7 v4 с различным числом ядер. Модель S2 с компоновкой в 3 «юнита» содержит 2 процессора с числом ядер до 48 и потоков до 96.

Модель S4 с компоновкой в 6 «юнитов» включает от 2 до 4 процессоров с числом ядер до 96 и потоков до 192. У S8 с компоновкой в 12 «юнитов» от 2 до 8 процессоров с числом ядер до 192 и потоков до 384. Наконец, у S16 с компоновкой в 24 «юнита» от 2 до 16 процессоров с числом ядер до 384 и потоков до 768. Во всех модификациях предусмотрено до 60 МБ общей кэш-памяти.

Сроки обрусения под вопросом

На вопрос CNews, когда именно адаптированные серверы смогут получить статус локализованной российской продукции, прямо затруднились ответить как в Atos, так и в «Маяке». В Atos только сообщили, что хотели бы этого как можно быстрее.

При этом, по словам Белова, у его компании уже есть опыт лицензирования техники — правда, не в Минпромторге, а в Торгово-промышленной палате. У «Маяка» сейчас заключено девять OEM-контрактов с различными зарубежными фирмами, среди которых Dell EMC (США) и Microsens (Германия); на подходе контракт с Juniper (США). И в отношении продуктов Microsens «Маяк» уже получил сертификат СТ-1 — «о происхождении товара».

Время и расходы на локализацию

В «Маяке» отмечают, что цены на локализованные серверы станут выставляться в рублях и не будут отличаться от цен на аналогичное нелокализованное «железо» Bull. «Atos организовал соинвестирование в наш совместный проект в виде скидок на комплектующие», — говорят в «Маяке». За счет этого компания сможет, компенсировать производственные затраты на модули и ПО.

По словам Олега Белова, время поставок серверов из-за локализационной доработки вырастет не более чем на две недели по сравнению с обычными поставками Bull. Таким образом, Bull заказчик сможет получить через 6-8 недель, в то время как «Маяк ОКА» — через 8-10 недель.

Не первая локализация для Atos

В разговоре с CNews гендиректор Atos в России и СНГ Эдгар Пузо отметил, что для его компании это не первый пример локализации производства «железа» в России. В ноябре 2015 г. Atos выкупил у Gores Group и Siemens 100% акций компании Unify, двумя годами ранее именовавшейся Siemens Enterprise Communications.

При этом под брендом Siemens еще с 1999 г. выпускались решения для корпоративной телефонии на заводе «Калугаприбор», а в конце 2014 г. появились сообщения о том, что «Калугаприбор» получит от Unify интеллектуальные права на немецкую продукцию и начнет выпускать ее под новым брендом. В Unify тогда этот шаг объяснили тенденцией к импортозамещению в России.

Несколько фактов о «Маяке»

В базе ЕГРЮЛ ООО «НПП Маяк» было зарегистрировано 18 апреля 2017 г. Учредителями в равных долях выступили ООО «Монблан» и АО «Техноинформ». Гендиректором организации заявлен Сергей Мартынов. Ему же на 99% принадлежит «Техноинформ». (Оставшийся 1% — у Алисы Харитоненко.) Единственным учредителем «Монблана» является Иван Фролов. Адреса регистрации совпадают у «Маяка» и «Техноинформа». Из известных структур там же зарегистрировано ООО «Газпромнефть — центр».

По данным «Контур.фокуса», госконтрактов не числится ни за «Маяком», ни за «Техноинформом», а у «Монблана» их всего два, суммарно на 1,5 млн руб. В то же время у «Техноинформа» есть еще четыре «дочки», за самой успешной из которых с точки зрения контрактования — ЗАО «Сертифицированные информационные системы» — числится четыре договора по линии ИТ с дочерними структурами «Газпрома», суммарно на 1,1 млрд руб.