Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров

В Сеть утекла «дорожная карта» Intel по выпуску мини-компьютеров NUC на следующие три года. Уже в 2018 г. производитель намерен представить три новых семейства NUC: недорогие June Canyon, более продвинутые Bean Canyon и высокопроизводительные Hades Canyon. В моделях присутствуют порты Thunderbolt 3, возможность подключать до шести мониторов, и технология памяти Intel Optane.

«Дорожная карта» Intel

Издание CNX Software опубликовало две таблицы, в которых сжато представлена «дорожная карта» компании Intel по выпуску компактных настольных компьютеров NUC на 2017-2019 гг. Судя по таблицам, в следующих NUC производитель собирается в основном использовать процессоры Coffee Lake и Gemini Lake, однако место найдется и для более мощных Core i7 Kaby-Lake H, а также для поддержки дискретной графики.

Новые семейства NUC

Уже во II кв. 2018 г. компания намерена представить высокопроизводительные NUC под кодовыми именами Hades Canyon и Hades Canyon VR. Они придут на смену нынешним Skull Canyon и будут базироваться на процессорах Core i7 поколения Kaby Lake-H. Эти ПК получат по два порта Thunderbolt 3, возможность подключать до шести мониторов, память по технологии Intel Optane, до 32 ГБ ОЗУ, теплопакет (TDP) на уровне 100 Вт. Именно для этих компьютеров предусмотрены дискретные графические процессоры.

На III кв. того же года Intel запланировала релиз NUC под названием Bean Canyon — будут выпущены три модели с процессорами Core i3, Core i5 и Core i7 Coffee Lake-U соответственно. Эти ПК будут оснащены одним портом Thunderbolt 3, к ним можно будет подключить до трех дисплеев, Intel Optane также присутствует, объем ОЗУ будет достигать 32 ГБ, TDP составит 28 Вт.

«Дорожная карта» Intel по выпуску мини-компьютеров NUC на 2017-2019 годы



Кроме того, в начале 2018 г. должны появиться NUC семейства June Canyon, базирующиеся на процессорах Celeron J4005 и Pentium J5005. Эти процессоры являются частью грядущей линейки недорогих маломощных Gemini Lake, которые продолжат нынешнюю серию Apollo Lake. June Canyon получат возможность подключения двух мониторов, ОЗУ объемом 8 ГБ и TDP на уровне 10 Вт.

Что такое NUC

NUC (Next Unit of Computing) — это настольные ПК производства Intel, выполненные в миниатюрном форм-факторе. NUC были представлены потребителю в 2013 г. В настоящий момент выпущено уже семь поколений этих компьютеров. Первое поколение работало на процессорах Sandy Bridge Celeron, второе — на Ivy Bridge Core i3 и Core i5. В третьем была использована архитектура Haswell. Изначально Intel не планировала делать NUC особенно мощными, но от поколения к поколению количество моделей с высокими характеристиками все возрастало.

В настоящий момент насчитывается уже семь поколений мини-компьютеров NUC

Размер материнской платы NUC составляет 10,16 х 10,16 см. Примечательно, что Intel продает эти платы и отдельно, причем для них существуют кейсы с дополнительной аппаратурой других производителей. Базовый NUC состоит из платы, пластикового корпуса с кулером, внешнего блока питания и монтажной пластины VESA.

Последние из уже выпущенных NUC — это семейство Baby Canyon, представленное потребителю в начале 2017 г. Базируется на процессорах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-U. TDP варьируется от 15 Вт до 28 Вт. По сравнению с предыдущими NUC в Baby Canyon был добавлен интерфейс HDMI 2.0 и порты USB 3.1 Type-C, а также Thunderbolt 3 для моделей с i5 и i7.