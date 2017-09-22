Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов

Шведская Telia договорилась с властями США и Нидерландов о выплате штрафов в связи с обвинениями в коррупционных связях с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Компания заплатит $965 млн, хотя изначально ожидалась выплата штрафа на большую сумму - $1,4 млрд.

Telia договаривается с властями США о размере антикоррупционного штрафа

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera, второй по величине акционер «Мегафона») сообщила о заключении мирового соглашения с властями США и Нидерландов в рамках расследования о коррупции в Узбекистане. Об этом говорится в сообщениях Telia и Министерства юстиции США.

Telia признала, что выплатила людям Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, в общей сложности $331 млн за преференции для принадлежащего компании сотового оператора Coscom.

Президент Telia Йохан Деннелинд (Johan Dennelind) назвал это заявление «финалом печальной главы в истории компании», отметив, что с 2013 г. новое руководство Telia сделало много шагов для исправления ситуации.

Штраф для Telia за криминальные действия составит $548 млн, которые поровну будут разделены между Минюстом США и Организацией по публичным обвинениям Нидерландов (OM). Кроме того, Telia должна была бы выплатить в адрес Комиссии по ценным бумагам США (SEC) незаконно полученный доход в размере $457 млн, и таким образом совокупный размер штрафов для Telia должен был составить $1,05 млрд.

Однако SEC согласилась учесть $40 млн, которые были выплачены Минюсту США, в результате чего общий размер суммы, которую Telia выплатят властям США и Нидерландов, оказался сокращен до $965 млн.

Telia заплатит $965 млн штрафов за свои коррупционные связи

с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой

В 2016 г. Telia ожидала, что размер штрафа будет в полтора раза больше и составит $1,4 млрд. Кроме того, SEC пообещала, что будущие штрафы, которые могут наложить на Telia шведская прокуратура и OM, будут погашены комиссией в размере до половины суммы штрафа, выплаченного ей Telia - то есть на сумму до $208 млн.

В рамках соглашения Telia и Coscom направили в суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) заявления о признании вины. «Эти соглашения в случае утверждения судом будут иметь обязательную силу, - поясняет ознакомившийся с документами адвокат Московской коллегии адвокатов Юрий Сидренко. - По условиям соглашений компании отказываются от своих процессуальных прав на обжалование юрисдикции. Фактически, это облаченное в форму соглашения признание своей вины в даче взяток с обязательством более не совершать подобных преступлений, соблюдать различные требования законодательства, этические нормы и т.д.».

За что наказывают Telia

Коррупционный скандал относительно взяток Гульнары Каримовой начался в 2012 г. с подачи шведских СМИ. Тогда выяснилось, что все три иностранные телекоммуникационные компании, работавшие в тот момент в Узбекистане, давали взятки дочери президента страны. Этим занимались TeliaSonera, Vimpelcom (торговая марка «Билайн», нынешнее название Veon) и МТС.

Первой под удар попала TeliaSonera. Компания наняла аудиторов из Mannheimer Swartling, которые подробно описали сделки компании в Узбекистане. На узбекский рынок TeliaSonera вышла в 2008 г., приобретя местного сотового оператора Coscom. Сразу после этого TeliaSonera нашла себе местного партнера - гибралтарский офшор Takilant.

Takilant приобрел у TeliaSonera 26% акций голландского офшора TeliaSonera Uzbek Holdings, владеющего Coscom, за $30 млн. Одновременно TeliaSonera приобрела у структур Takilant 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $80 млн, хотя купля-продажа частот в этой республике не допускается. Тогда же стороны подписали put-опцион, позволяющий Takilant продать TeliaSonera обратно косвенную долю в Coscom.

В 2010 г. TeliaSonera частично реализовала вышеуказанный опцион, приобретя у Takilant 20% акций офшора TeliaSonera Uzbek Holdngs за $220 млн. Также стороны договорились, что остающиеся у Takilant 6% акций голландского офшора затем будут выкуплены за $75 млн. То есть всего Takilant мог выручить $285 млн за косвенный пакет акций Coscom, который был приобретен у Telia всего за $30 млн.

Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два блока 4G-частот за общую сумму $70 млн.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что за Takilant стояла модельер Гаянэ Авакян. Авакян не имела отношения к телекоммуникациям, зато была близкой подругой Гульнары Каримовой. Более того, выяснилось, что Авакян была партнером в Узбекистане конкурента TeliaSonera - Vimpelcom.

Как наказали Vimpelcom

После выхода отчета Mannheimer Swartling, в начале 2013 г., президент TeliaSonera Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и ряд топ-менеджеров компании ушли в отставку, но на этом неприятности шведской компании не закончились.

Как уже отмечалось, свое расследование начали власти Нидерландов и США. В 2016 г. суд Нидерландов принял решение о наложении штрафа на Takilant в размере $135 млн, а также о конфискации у Takilant остававшихся у него 6% акций офшора TeliaSonera Uzbek Holdings.

Vimpelcom в 2016 г. признала свою вину в коррупции в Узбекистане и согласилась выплатить штраф властям США и Нидерландов на сумму $795 млн.

МТС в 2016 г. компания неожиданно ушла из Узбекистана, продав свою «дочку» местным властям за символическую сумму - $1. Будут ли американские власти предъявлять претензии МТС из-за коррупции в Узбекистане, остается неизвестно.